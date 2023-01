Twenty One Pilots estrena su nuevo álbum con concierto en streaming

El dúo ganador del premio Grammy Twenty One Pilots estrena su esperado nuevo álbum, Scaled And Icy, disponible en todas las plataformas digitales.

Junto con el álbum, la banda promociona su sencillo más reciente 'Saturday', el cual llega después de los singles 'Choker' y 'Shy Away” el cual es actualmente #1 en Radio Alternativa por cuarta semana consecutiva. 'Shy Away' coloca al dúo en un grupo élite de actos con múltiples canciones en el puesto #1 en tres semanas o menos dentro de este formato, incluyendo artistas como: U2, R.E.M., The Cure, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, y Foo Fighters. Las tres canciones están disponibles como descargas instantáneas con todos los pedidos anticipados de Scaled And Icy, disponible ahora en una variedad de formatos, incluyendo una caja edición especial limitada a 35,000 copias en todo el mundo.

El primer evento streaming global de Twenty One Pilots, 'Twenty One Pilots - Livestream Experience', se transmitirá en todo el mundo este viernes 21 de mayo a las 7:00PM hora de Colombia. 'Twenty One Pilots - Livestream Experience' promete ser una presentación inolvidable, con una selección de canciones de su catálogo y el debut en vivo del nuevo material Scaled And Icy. Una producción de Team Twenty One Pilots, esta presentación multidimensional es producida por colaboradores y socios creativos desde hace muchos años como: TNSN DVSN, Reel Bear Media, Element1, lili STUDIOS, y a través de la plataforma de transmisión en vivo Maestro.

Patrocinado por Chipotle y Hot Topic, las entradas para este innovador evento global ya están a la venta en live.twentyonepilots.com donde los que adquieran las entradas podrán acceder a una experiencia virtual interactiva y disfrutar de productos y contenidos exclusivos y mucho más antes de la presentación oficial.

Además, Twenty One Pilots tendrá una presentación especial en los Billboard Music Awards el domingo 23 de mayo que se emitirá en NBC a las 8:00PM ET / 5:00PM PT.

Escrito y producido en gran parte por Joseph en aislamiento en el transcurso del último año en el estudio de su casa, con Dun como ingeniero de batería del álbum desde el otro lado del país, Scaled And Icy es el producto de sesiones virtuales a larga distancia que encuentra al dúo procesando sus rutinas junto con las emociones predominantes del 2020 como la ansiedad, la soledad, el aburrimiento y la duda.

El dúo tuvo que renunciar a sus sesiones habituales de estudio, pero alcanzó un nivel de introspección en el proceso, adoptando un enfoque más imaginativo y audaz en la composición de sus canciones. Dando como resultado una colección de canciones que avanzan a través de contratiempos y se centran en las posibilidades que valen la pena recordar.

Scaled And Icy es el primer álbum de estudio de Twenty One Pilots en tres años, después de su LP, Trench , el cual cuenta con certificación platino.