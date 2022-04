Música, arte, inclusión y vida: la exitosa apuesta de Coldplay para sus ecoconciertos

Siendo una de las bandas europeas con mayor acogida en latinoamérica, Coldplay no para de ser novedad en los últimos días por sus presentaciones en vivo y datos curiosos que suceden dentro de ellas. A raíz de su gira 'Music of the Spheres World Tour', la agrupación ha hecho un llamado al cuidado del medio ambiente a través de sus conciertos , en donde han implementado metologías de ahorro de energía, reciclaje y alternativas de materiales para sus efectos especiales.

¿A qué se refieren cuando se habla de ecoconciertos?

El equipo artístico, conformado por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, le han demostrado al mundo que se puede hacer buena música y al mismo tiempo aplicar la sostenibilidad, pero ¿cómo lo logran? aquí te dejamos una serie de detalles que seguramente no conocías de los conciertos de Coldplay:

Batería recargable distribuida en todo el espacio del evento. Así es, gracias a una asociación junto a BMW, crearon la primera en el mundo del espectáculo, en donde reutilizaron baterías de algunos modelos automovilísticos de la marca.

Dicha creación alimenta todo el escenario, pero lo mejor de todo es que se recarga usando las instalaciones solares en backstage, bicicletas eléctricas que producen energía al compás de la música y del pedaleo, y el suelo cinético hecho para crear electricidad con el baile o salto del público presente. Además, si cuentas con suerte, puedes encontrarte al papá de Chris en una de las bicicletas dando lo mejor de sí para hacer brillar el escenario de su hijo.

Un boleto vendido es un nuevo árbol en el mundo. Un porcentaje importante de sus ingresos se destina a proyectos de protección ambiental; por cada boleta vendida patrocinan la siembra de un árbol.

Materiales compostables. Durante las presentaciones en vivo es muy común ver cómo los cantantes usan luces, confeti y diferentes maneras para generar impacto en el público, y Coldplay lo hace muy a su estilo.

Las manillas que se entregan al ingreso del evento para el juego visual del performance de la banda están hechas de residuos de origen vegetal que fueron renovados; el confeti arrojado casi al final de su concierto está hecho de papel reciclable y se trata de conservar la mayor cantidad para próximas puestas en escena; el escenario está construido con bambú y acero reciclado; y por último no podemos olvidar el uso de una nueva generación de pirotécnica sostenible, con menos carga explosiva, productos químicos nocivos y además es lanzada desde tubos biodegradables o reciclados.

Asimismo, se aguardan grandes expectativas para recibir a la agrupación británica el próximo 17 de septiembre en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.