Ingrid Karina reveló cómo lucía hace 17 años junto a sus hijos: impactó a sus seguidores

En las últimas semanas, Ingrid Karina ha subido varias fotografías y videos a su cuenta de Instagram para mostrar la evolución que ha tenido, luego de haber estado internada para recuperarse del todo.

Cómo se veía Ingrid Karina con sus hijos

Precisamente, la mujer dejó ver cómo posó en el 2008, es decir hace 17 años, junto a sus dos hijos, cuando aún estaban pequeños. Ella los estaba cargando y todos sonreían de lo felices que se encontraban en familia.



Frente a esto, los seguidores no dudaron en reaccionar y afirmaron que es una persona muy valiente. Asimismo, indicaron que la felicitan por salir adelante, a pesar de todo lo que vivió por unos años y le enviaron los siguientes mensajes.

“Lo único que le puedo decir es que estoy muy orgullosa de usted”, “siga adelante con mucha fe y gratitud que Dios es fiel “, “mujer valiente”, “bendiciones nena q bonito verte progresar”, “no dejes de luchar, eres muy valiente y tú puedes, lo estás haciendo bien”, “que Dios te ayude, qué niños tan hermosos, y para atrás ni para coger impulso”, “los problemas hay que enfrentarlos con mucha fe”, dijeron algunos.

Es de recordar, los internautas la han apoyado desde que empezó a mostrar su evolución, las recaídas y esos momentos que le permitieron llegar hasta este punto. El 12 de julio publicó una foto del que cambio que tuvo en tan solo seis meses desde que ingresó a un centro de salud para recuperarse.

Una semana después, destacó que por unos medicamentos que ha estado ingiriendo, la ayudaron a subir de peso. Por lo cual, ha estado muy juiciosa en el gimnasio y sentirse bien con ella misma, luego de aquella situación tan compleja por la que pasó.

Adicionalmente, expuso un video en el que está la cronología del cambio que ha tenido desde el 2008. Por lo cual, varios usuarios de Instagram le pidieron que no se rindiera y siguiera adelante para seguir avanzando en su recuperación total.

"Princesa ver todo tu proceso, es la inspiración de muchos, eres un orgullo para los tuyos, bendiciones”, “felicitaciones por continuar con tu recuperación, eres una chica muy linda que dios continúe bendiciendo tu éxito y sueños”, “No te rindas, yo sé que ha sido muy difícil, pero sigue así, no pares”, añadieron sus fans.