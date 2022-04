¿Se vienen más retos virales? Anitta lanza 'Versions of me', álbum en que se encuentra 'Envolver'

Después de haber creado una gran expectativa en todo el mundo, la superestrella brasileña del pop global Anitta presenta su nuevo álbum y debut bajo Warner Records, 'Versions of Me'.

Preparando el camino para su llegada, los temas del álbum ya han superado los mil millones de streams a través de 'Envolver', 'Boys Don't Cry', 'Faking Love', 'Girl From Rio' y 'Me Gusta'.

Además, Anitta ha vuelto a hacer historia con 'Envolver', tema que acaba de alcanzar el número 1 en la lista global de Spotify, convirtiéndose en la primera vez que un artista brasileño ocupa el primer puesto de la lista global. También se destaca como "el sencillo de más alto rango en el Billboard Hot 100 por un solista brasileño este siglo". Y conquistó la Internet, marcando su cuarta entrada en el Billboard Hot Trending Songs Chart e inspirando 2 millones de creaciones en TikTok.

Este trabajo cumple la promesa de su título, ya que ilumina todas las facetas de esta dinámica y diversa superestrella. Une fuerzas con Ty Dolla $ign en el inconfundible 'Gimme Your Number', que tiene todas las características de un himno del verano con su reinvención de 'La Bamba'.

El sonido de una cama que cruje marca el tono de la seductora 'I'd Rather Have Sex', mientras que se sumerge en la cruda emoción en la sentida 'Love You', puntuada por una confesión: "No quería cantar canciones tristes para siempre". Luego esta 'Ur Baby', que se construye hacia otro coro masivo con sentimientos de R&B.

La energía alcanza su punto álgido en el tema intercultural 'Que Rabao', que incluye apariciones de YG y MC Kevin o Chris. 'Versions of Me' destila el ambiente general en un himno, y el tema final 'Love Me, Love Me' ofrece una conclusión apropiadamente vulnerable, pero burbujeante y audaz.

El manejo de Anitta está a cargo de Brandon Silverstein/ Fundador de S10 Entertainment.

¡Conoce todas las versiones de Anitta ahora!

