Diego Guauque se rapó luego de su primera quimioterapia para eliminar los "parches" en la cabeza

El reconocido periodista de Séptimo Día Diego Guauque se ha robado la atención de los seguidores en las últimas semanas luego de publicar a través de redes sociales su proceso para combatir el cáncer. Según ha informado en varias oportunidades, se enteró de la enfermedad luego de regresar de un viaje y de presentar un fuerte dolor de estómago que lo obligó a visitar al médico.

Recientemente, Guauque reapareció en su cuenta oficial de Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud. En esta oportunidad, informó que tomó la decisión de raparse la cabeza, pues empezó a observar cómo el cabello se le caía paulatinamente luego de su primera quimioterapia, suceso que llegó incluso a generarle preocupación.

"Quince días después de mi primera quimio se me empezó a caer el pelo. Lo noté fácilmente en la ducha y cuando me peinaba. De un momento a otro, comencé a acumular unos parches en la cabeza imposibles de disimular. Por eso hoy decidí coger el toro por los cachos y cambiar de look. 'Vamos a tomar medidas más severas', le dije a mi peluquero", señaló en medio de la plataforma.

Asimismo, contó que probó hacerse el corte de cabello con las máquinas 2, 1 y 0.5; sin embargo, las manchas blancas no desaparecían de su cabeza, fue ahí cuando el estilista le informó que la única alternativa era utilizar la "patillera" y hacer un cambio definitivo, de manera que Guauque aceptó rápidamente.

"Algunas veces estuve con el pelo muy bajito, pero nunca así: calvo, recalvo. Lo positivo es que es un problema menos, una liberación, porque la diaria caída del pelo se me empezaba a convertir en un problemita aburridor", escribió.

Finalmente, invitó a los usuarios de Internet a "tomarle el pelo" a la foto donde luce su cabeza completamente rapada y disfrutar la vida, pues muchas veces las personas pueden dejarse llevar por las malas noticias.