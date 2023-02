Diego Guauque habló sobre lo duro que ha sido su proceso con la quimioterapia

A inicio de año Diego Guauque , quién recién había vuelto de sus vacaciones junto a su familia, empezó a tener un tipo de dolor en su abdomen, el cual lo llevó a querer ir a urgencias, donde sus doctores encontraron que tenía un sarcoma en su abdomen y debía ser operado.

Después de varias cirugías, en las cuales solo se pudo retirar una parte de la masa, ya que el leiomiosarcoma estaba adherido a tres órganos, fue necesario iniciar el proceso de quimioterapia, para poder acabar con las células cancerígenas.

Te puede interesar: Diego Guauque habló sobre el inicio de su quimioterapia y cómo está enfrentando esta situación

En su primera quimioterapia documentó todo para su perfil de Instagram, donde mostró desde el inicio hasta el final de su tratamiento, en el cual siempre estuvo acompañado por su familia y así lo hizo saber: "Bueno, empezó mi quimioterapia, no niego que estoy un poco asustado, por fortuna, siempre estoy acompañado de mi esposa y de Dios, vamos a ver qué pasa, he sentido un poco de náuseas y una parte del cuerpo está un poco dormida, pero nada del otro mundo".

Desde las 7 a.m. hasta las 2 p.m. tuvo que estar en la clínica donde está siendo tratado, ya que el proceso generalmente dura varias horas y son varias las sesiones a las que se va a tener que someter. Sin embargo, luego de algunos días, reveló que se sentía mal y con el estado de ánimo bajo: "hoy es mi cuarto día después de mi primera quimioterapia, al principio me dieron náuseas y una especie de guayabo grande".

Publicidad

"Sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezaron síntomas donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla… No ha sido fácil, Dios mío, me da tristeza, mi vida cambió de un momento a otro", relató el periodista Diego Guauque.

Conoce más: Diego Guauque confirmó cuál es el tipo de cáncer que padece y su tratamiento

Aun así, relató que se encuentra muy optimista mentalmente frente a su nueva forma de vida y que está dispuesto a seguir con los cuidados necesarios para poder salir adelante: "son pruebas que hay que sacarlas adelante con verraquera, si el sarcoma está así es porque la quimioterapia lo está atacando, nadie dijo que iba a ser fácil y estoy para dar la pelea".