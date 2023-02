Carlos Villagrán reiteró que salió con Florinda Meza: "la gente no lo acepta"

Hace bastante tiempo, el reconocido actor Carlos Villagrán, que dio vida durante largos años a Kiko en la recordada serie de televisión 'El Chavo del 8', sorprendió a todos sus fanáticos al revelar que en algún momento de su vida llegó a salir con Florinda Meza, que interpretó a su madre en la misma producción mexicana.

Aunque la viuda de Roberto Gómez Bolaños salió a desmentir la noticia poco después en medio de una entrevista en YouTube para la periodista Adela Micha, el actor volvió a referirse recientemente sobre el suceso que al parecer ocurrió antes de que Meza se involucrara con Chespirito. La revelación la hizo a través de una rueda de prensa para promocionar su tour 'Gira del Adiós'.

“La gente me preguntaba: ¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda? Y yo les contaba la verdad: No, Doña Florinda anduvo conmigo", confesó de manera jocosa. Cabe aclarar que las declaraciones fueron tomadas por el espacio Ventaneando. Además, aclaró que no fue un romance formal, sino que solo salieron esporádicamente un par de veces y que tal vez por esa razón su colega ha intentado evadir el tema o negarlo para no crear polémica.

De igual forma, señaló que a la gente le cuesta mucho creer en su versión de los hechos, dado que los vieron durante años actuando como madre e hijo ante las cámaras, además la sólida relación de Bolaños con su esposa tuvo mucho alcance mediático y fue considerada por muchos como un verdadero ejemplo de amor. Según informó, Meza buscaba cualquier pretexto para lograr que él la llevara a su casa o para que estuvieran juntos.

"Le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía, no debería decirlo por caballero, pero pasó así (...) Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Se lo conté a él y me dice: 'Mira, ahorita vamos a grabar, mantén tu posición', y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro", continuó en medio del evento.