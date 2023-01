Carlos Villagrán se despide de su amado personaje 'Kiko' luego de 50 años

Carlos Villagrán , quien ha interpretado por años a 'Kiko', el mejor amigo del Chavo del 8, será recordado por millones de seguidores del programa, pues anunció que se retirará y no continuará dándole vida a su personaje.

La serie de Roberto Gómez Bolaño llegó hace 42 años a su fin, pero aun así Villagrán participó en diferentes producciones mexicanas que tenían que ver con 'Quico' como 'Kiko Botones', 'Las nuevas aventuras de Federrico', entre otras.

Luego de estar 8 años lejos de las cámaras, Carlos tomó la decisión de que ya es hora de decirle adiós a su icónico personaje en este 2023, pues luego de terminar su gira con los Hermanos Caballero en Estados Unidos, será la última vez que él se presente con el 'Cachetón'.

El actor de 78 años comentó a los medios que tuvo que enfrentar algunas batallas legales para poder continuar interpretando al recordado 'Kiko', lo que le permitió tener una serie en un programa de Venezuela, interpretando a uno de los mejores amigos del chavo, donde tuvo que cambiar varios elementos del personaje para no tener problemas.

Sin embargo, agradeció a sus fieles seguidores y explicó que lo único que él sabía hacer era interpretar a su querido personaje, "Yo no puedo hacer otra cosa que no sea ‘Kiko', me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos" afirmó Villagrán.

Su papel lo ha llevado a varias partes del mundo, donde ha alegrado el corazón de todo aquel que recuerda la serie, permitiendo tener varias giras, incluso en Colombia donde fue recibido con mucho cariño. Tras varios intentos de abandonar su icónico personaje, tomó la decisión final.

El 'Chavo del 8' es uno de los programas más reconocidos en América Latina e igual de querido por todos sus seguidores, que después de tantos años le siguen rindiendo homenaje a cada personaje.