Feliz Cumpleaños Carlos Villagrán, el famoso 'Quico' cumple 73 años

Publicidad



'Quico' un personaje amado por millones de personas en el mundo cumple 73 años de vida el 12 de enero.

Publicidad

Así celebró el año nuevo 'Quico'.

Carlos Villagrán Eslava, más conocido en los años 70 como 'Pirolo', nació en Santiago de Querétaro, el 12 de enero de 1944.

Es un actor y humorista mexicano, conocido mundialmente como 'Quico' en su papel en El Chavo del 8.

Publicidad

En abril de 2013 anunció que dejaría de interpretar este personaje. El 11 de mayo de 2013 vistió por última vez el traje de su personaje en Brasil. En agosto del 2014, anunció su regreso a los escenarios en Brasil como 'Quico' en conmemoración a los 30 años en que la serie 'El Chavo del Ocho' se exhibe en ese país.

Publicidad



Al comienzo combinaba su carrera de actor con el trabajo de periodista de un rotativo mexicano de tirada nacional, en el que estuvo cubriendo las olimpiadas de 1968. Durante este tiempo interpretaba a 'Pirolo', papel que le llevó a la fama y apodo por el cual aún se le conoce. Luego entró al programa El club de Shory (1968) en donde interpretaba a una abuelita llamada 'Lola Mento'.

Publicidad

También formó parte del elenco del programa 'Bartolo' de Enrique Guzmán, cuyas apariciones eran de diversos papeles como banquero, representante artístico, gánster, policía, etc.

Publicidad

Sin embargo, no fue "Pirolo" el papel que marcó su carrera. En 1971, su amigo Rubén Aguirre (el 'profesor Jirafales' en la serie El Chavo del Ocho), le invitó a una fiesta que celebraba en su casa. En esta fiesta, Carlos infló sus cachetes e interpretó un pequeño número cómico junto con Rubén Aguirre. Rubén decidió presentarle a Roberto Gómez Bolaños ('Chespirito') y éste, al ver al "cachetón" personaje, decidió meterlo en su cuadro de actores que conformaban el antiguo programa Chespirito.

Para 1973 cuando se canceló dicho programa, él continuó trabajando para Chespirito en El chavo del 8 y El Chapulin Colorado. En la serie "El Chavo del Ocho" interpreta el papel que le daría fama mundial: "Quico", un niño mimado, vestido de marinerito, con los cachetes inflados y cuya frases favoritas eran:

"¡No me simpatizas!"

"¡Me doy!"

"¡Cállate, cállate, cállate que me desespeeee...ras!",

"¿Qué me habrá querido decir?"

Y una de sus frases emblemáticas: "¡Chusma, chusma...prr!".

En El Chapulín Colorado trabajó haciendo diversos papeles, como por ejemplo, encarnando el personaje 'El cuajinais' así como en ocasiones siendo llamado por su verdadero nombre "Carlos".

Publicidad

Publicidad



Su personaje más célebre

'Quico', luego llamado Kiko" por problemas legales con Roberto Gómez Bolaños, (Chespirito), representa un niño vestido de marinero de 9 años, mimado y envidioso, grosero con sus amigos, pero con un gran corazón cuando la ocasión lo amerita.

Publicidad

Su verdadero nombre es Federico, pero él se pone muy triste cuando su mamá lo llama por ese nombre ya que era el nombre de su padre fallecido y significa que ella está muy enojada con él. Como la mayoría de personajes creados por Roberto Gómez, se caracteriza por su torpeza e ingenuidad. Es el hijo único de doña Florinda (Florinda Meza) y perdió a su padre Federico, un marino, que murió junto con el resto de la tripulación cuando su barco se hundió en alta mar. A veces 'Quico' bromeaba con que su padre fue comido por un tiburón, por eso Quico dice que su padre descansa "en pez" y de un "colapso" (colazo) que un tiburón le dio.

La parte cómica que le impregnó a su personaje, es la cantidad de gestos y expresiones curiosas propias que le valieron un sitio muy destacado en el programa.

Hace un año así celebró Quico su cumpleaños # 72

Publicidad

Vida personal y actualidad

Carlos Villagrán vivió de forma itinerante en diversas ciudades del continente (entre ellas México D.F., Caracas, Buenos Aires, Santiago y Miami), motivado por su trabajo humorístico. Su última residencia se encuentra en el barrio de Palermo Soho de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, país donde Kiko es popular. Se casó 3 veces y es padre de seis hijos: Paulo, Sylvia, Samantha, Edson, Gustavo y Vanessa. Por varias décadas (en especial entre los 80s y 90s) viajó por Latinoamérica con su circo llamado "El circo de Kiko".

En mayo de 2013, hizo sus últimas presentaciones con su típico personaje en Brasil, que culminaron en Río de Janeiro el 11 de mayo frente unas mil personas. Según sus propias palabras: "Quien les habla ahora es Carlos Villagrán. Hace 30 años estamos juntos, pero llega un momento en el que tenemos que parar. Me despido de ustedes aquí en Río de Janeiro. Esta es mi última presentación (…)".

Publicidad

En una entrevista con el diario brasileño O Globo, afirmó: "Estoy con 69 años y por respeto a los admiradores voy a parar de competir contra mi peor enemigo: el Kiko más joven que aparece todos los días en la televisión. No puedo disputar con él porque él no envejecerá y yo no le simpatizo. Voy a sentir falta del público y de las risas. Es algo muy lindo".12 En abril del 2016, se presenta con el personaje Kiko en Bolivia.

Publicidad

Así recordó Quico a su gran amigo Don Ramón.

Publicidad

Carlos Villagrán (@KikoCVEoficial) | Twitter

Publicidad



Feliz cumpleaños a un grande del humor latino, un personaje que se robó el corazón de miles de personas en el mundo. 'Quico'. Envíale un saludo de cumpleaños con la etiqueta #FelizCumpleQuico