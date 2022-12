Romeo Santos se siente orgulloso de tener 'millones de novias'

El cantante Romeo Santos prefiere no engañarse a sí mismo en lo que respecta a su atractivo físico, siendo consciente de que su estatus de sex symbol proviene principalmente de la admiración que sus fans sienten por su música, por lo que en agradecimiento le gusta hacer que todas y cada una de ellas se sientan como "sus novias".

"Mis admiradoras me adoran, me han convertido en este sex symbol. Yo no siento que lo sea, pero ellas sí. Me encuentran atractivo, como si fuera un tipo sexy. Me esfuerzo al máximo para hacerles creer esa ilusión. Las convierto a todas en mis novias. Simplemente les explico a todas y cada una de ellas cada vez que se me presenta la oportunidad que tengo millones de novias: mis fans", aseguró Romeo al portal Vulture.

Pero el intérprete no siempre ha hecho gala de los mismos ademanes de don juan, ya que en los inicios de su carrera se vio obligado a adoptar un nombre artístico diferente al suyo propio -Anthony Santos- para inventarse toda una nueva personalidad que le permitiera superar su miedo escénico.

"El nombre de Romeo lo adopté de la obra 'Romeo y Julieta'. Quería demostrarle a la gente que soy un Romeo moderno. Soy romántico, pero también puedo ser un seductor. Puedo ser divertido y carismático, con un estilo muy arrogante. Sobre el escenario soy Romeo, eso me da confianza y autoestima", añadió.

Por: BangShowbiz