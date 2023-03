Chris Pine se pronunció sobre el polémico y presunto escupitajo de Harry Styles

El actor estadounidense Chris Pine reveló detalles sobre el polémico vídeo que se viralizó después del estreno de 'Don't Worry Darling' durante El Festival Internacional de Cine de Venecia en 2022, donde se dijo que presuntamente el cantante británico Harry Styles escupió a Pine tras su llegada.

Para una entrevista con la revista Esquire, Christopher Whitelaw Pine, conocido también como Chris Pine aclaró si estos rumores son ciertos y contó cómo supo de todo el escandalo que se tomó las primeras líneas de los medios internacionales como también, las tendencias virales de las redes sociales.

Te puede interesar: Harry Styles besa a Nick Kroll en el Festival de cine de Venencia y ¿escupe a Chris Pine?

El artista de 42 años explicó que aunque este hecho fue tomado como un insulto, se trató de una broma interna que adaptaron los integrantes del elenco de 'No te preocupes cariño': "Harry es un hombre muy amable", "A veces, cuando estás haciendo estas cosas de prensa, tu cerebro se confunde, ya sabes, empiezas a hablar galimatías, y teníamos una broma como: Son solo palabras, hombre".

Después de finalizado el evento, Chris Pine señaló que tomó un vuelo con su publicista y en el trayecto del viaje el actor decidió dormir, sin embargo, fue interrumpido por la mujer, quien le enseñó los vídeos e imágenes del supuesto escupitajo y cómo estos habían causado revuelo en las redes sociales.

Publicidad

Pine quien le dio vida a Frank en 'Don't Worry Darling', expresó sobre este momento que: "Ella me despierta, y me dice: 'Tenemos que redactar un mensaje sobre lo que pasó en Venecia'. Y yo estoy como: '¿Acerca de qué?' y me responde: 'Sobre Harry escupiéndote'. Lo cual no tengo idea que sucedió. Ella me mostró el video. De hecho, parece que Harry me escupió, pero él no me escupió".

Mira también: Miley Cyrus podría ser demandada por Liam Hemsworth por difamación tras el lanzamiento de 'Flowers'

Finalmente, el actor añadió que, este suceso a pesar de ser un intento para confrontar a sus compañeros y causar drama sobre la relación entre los integrantes de la película; en últimas, fue una polémica que se tomaron con humor y añadió: "Todos los memes que vi sobre mi cara en Venecia me hicieron reír".

i wish every celeb was as delighted by their memes as chris pine is pic.twitter.com/iAtLC8phDP — lucy ford 🍊 (@lucyj_ford) March 1, 2023