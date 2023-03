Miley Cyrus podría ser demandada por Liam Hemsworth por difamación tras el lanzamiento de 'Flowers'

Al igual que Shakira y Karol G , Miley Cyrus revolucionó las redes sociales cuando lanzó un exitoso tema musical dedicado a su exnovio, el actor Liam Hemsworth . El proyecto se estrenó el pasado 13 de febrero, mismo día en el que el actor de 'Los Juegos del Hambre' cumplió 33 años, lo que fue percibido por sus seguidores como una clara indirecta. Ahora, los exesposos se encuentran protagonizando una polémica luego de que se conociera una supuesta demanda por difamación interpuesta contra la intérprete de 'The Climb'.

Según medios estadounidenses, se filtró un documento en donde Hemsworth se despacha en contra de su expareja sentimental por difamación, pues, aunque no lo nombran en la canción, los fanáticos y los medios de comunicación concluyeron que se trabaja de él. Este hecho, al parecer, llegó a afectar su carrera profesional, ya que su papel en la popular serie 'The Witcher' estuvo en riesgo.

¿Indirectas en 'Flowers'?

Apenas se dio a conocer en las plataformas digitales este proyecto artístico, los aficionados empezaron a encontrar elementos en común con la relación que sostenía la pareja. La primera de ellas se encuentra en la letra de la canción, ya que varios medios especializados aseguran que se trata de una respuesta a 'When I Was Your Man', de Bruno Mars, tema musical que le dedicó el actor a durante su boda, que se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2018.

Por otro lado, esta el hecho de que se habla de un incendio: "construimos una casa y la vimos arder", lo que aparentemente haría referencia a uno de los episodios más difíciles en sus vidas. En noviembre de 2018 la casa que tenían en Malibú fue devorada por las llamas durante los incendios provocados en California. De hecho, Cyrus concedió una entrevista para el programa de radio 'The Howard Stern Show' donde se refirió al respecto.

"En lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo (…) Después hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gustan el drama o las peleas", dijo.