Con 'Flowers', Miley Cyrus superó en vistas a la 'Music Sessions #53' de Shakira y Bizarrap

Los recientes estrenos musicales de Miley Cyrus y Shakira junto al artista argentino, Bizarrap causaron furor a nivel mundial con letras que exponen los sentimientos del desamor pero que también, son un manifiesto de la valentía y el amor propio. 'Flowers' y 'BZRP Music Sessions #53' lograron no solo convertirse en éxitos musicales, así mismo, fueron tendencia en las redes sociales debido a que cada uno de los sencillos hizo referencia a las exparejas de ambas artistas.

Después del lanzamiento entre 'Shak' y 'BZRP', quienes se ubicaron en los primeros lugares en las plataformas de reproducciones musicales, un día después, exactamente el 12 de enero, Miley Cyrus hizo pública su más reciente composición titulada como 'Flowers', la cual tuvo a millones de personas atentas a cada línea de este sencillo.

Aunque la 'Music Session #53' obtuvo cifras impactantes en Youtube, alcanzando más de 100 reproducciones con las cuales se batieron los récords, cuatro días después, 'Flowers' subió a la casilla #1 en Spotify con más de 15 millones de reproducciones dentro de la actualización diaria de lo más escuchado del Top 50: Global. Por su lado, en YouTube, lo reciente de Cyrus ocupa el segundo puesto en las Tendencias de Música con más de 40 millones de vistas.

Varios seguidores de la exestrella de Disney, han revelado algunos datos curiosos sobre el sencillo que hará parte de su próximo y octavo álbum de estudio, 'Endless Summer Vacation'. En algunos hilos de Twitter se ha dicho que 'Flowers', a parte de referirse a Liam Hemsworth, exesposo de Miley también sería una respuesta a la canción favorita del actor: ' When I Was Your Man' de Brunos Mars.

