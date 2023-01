Selena Gómez respondió a las críticas que recibió por su aumento de peso

Selena Gómez ha estado de nuevo activa en sus redes sociales y mostrándose en un buen momento de su vida y disfrutando de su salud con amigos y familia, así como asistiendo a eventos como los premios Globos de Oro 2023, donde estaba nominada a 'Mejor Actriz de Tv', por la serie 'Only murders in the bulding'.

Luciendo un vestido de Valentino Otoño 2022 e irradiando una gran felicidad junto a su hermana de nueve años, la cantante celebró la gran noche rodeada de los mejores actores de la industria, pero los medios la atacaron por su cuerpo y ella no dudó en contestarles.

Por medio de su cuenta de 'Tik Tok', la intérprete de 'Rare', que cuenta con 45,3 millones de seguidores, publicó un video donde respondió a las críticas sobre su peso: "Estoy un poco grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones, ¿Verdad?" relató junto a su hermana Gracie y luego se rieron de la situación.

Selena se ha mostrado en un momento muy estable de su vida, luego de que en 2017 recibió un trasplanté de riñón, debido a la enfermedad de Lupus que viene enfrentando años atrás. Por este motivo, se ha encargado de hablar sobre cómo estas críticas ya no le interesan en absoluto y solo está enfocada en estar feliz.

En su documental 'My Mind & Me', la actriz de 30 años, se mostró de una forma vulnerable y habló sobre su trastorno de bipolaridad y cómo el Lupus le afectó en su carrera musical, lo que hizo que ella tomara la decisión de no utilizar sus redes sociales en 2019 y alejarse del mundo exterior.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, Gomez ha estado compartiendo los divertidos momentos que está viviendo en su vida junto a sus nuevos amigos, Nicola Peltz Beckham esposa de Brooklyn Beckham.