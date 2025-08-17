“Estás con mamá”: Amparo Grisales dedicó emotivo mensaje a su hermano fallecido

Amparo Grisales, reconocida como una de las actrices más importantes de Colombia por su trayectoria en teatro, cine y televisión, conmovió a sus seguidores este 16 de agosto al recordar a su hermano José Fernando Grisales Patiño, fallecido en febrero de 2015.

Hermano de Amparo Grisales

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón y medio de seguidores, la llamada ‘Diva de Colombia’ compartió una fotografía del pasado junto a él y le dedicó sentidas palabras para honrar su memoria.



José Fernando, conocido cariñosamente en la familia como “Nando”, fue el segundo hijo del hogar y el único varón entre cuatro hermanas. Aunque nunca se han revelado las causas de su fallecimiento, siempre ha sido recordado como un hombre cercano y protector con su familia.

En el mensaje, Grisales expresó: “Mi Nando… como te llamábamos. Hermano amoroso, bendecido entre todas las mujeres de la casa. Partiste hace 10 años y siempre te guardamos en nuestros corazones. Seguro estás con mamá, pues eras su niño consentido. Qué el Señor los tenga juntos y felices en su presencia y la de la Virgen Divina. Solo amor en nuestros corazones”.

De qué murió la mamá de Amparo Grisales

El recuerdo de su hermano está estrechamente ligado al de su madre, Delia Patiño de Grisales, fallecida el 13 de octubre de 2016 a los 85 años, tras una infección pulmonar que la mantuvo hospitalizada ocho días en la Clínica del Country en Bogotá. La actriz ha señalado en varias ocasiones que la muerte de su hijo fue un golpe devastador para Delia.

El pasado 7 de febrero, durante una entrevista en el programa Día a Día, Grisales habló entre lágrimas de cómo su madre nunca logró superar la pérdida de José Fernando. “Para mí lo peor que le pudo haber pasado a mi mamá fue haber perdido a su hijo”, dijo. Según ella, la tristeza consumió a su progenitora, hasta que finalmente partió, convencida de que fue su hermano quien se la llevó “para ayudarla a pasar el umbral”.

A pesar de los años, tanto la ausencia de su madre como la de su hermano continúan marcando profundamente a la actriz, quien suele rendirles homenaje con mensajes cargados de amor y espiritualidad.

