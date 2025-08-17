Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Tola y Maruja reflexionan sobre la mejor forma de encender la llama del matrimonio

Tola y Maruja reflexionan sobre la mejor forma de encender la llama del matrimonio

Las dos mujeres, que fueron invitadas al escenario de Sábados Felices, hablan sobre lo difícil que es el matrimonio y las estrategias que han implementado para tener una buena relación con sus parejas.