Abrahan le respondió a Valkyria tras las críticas por su "ego" en el Desafío

Abrahan Flórez, exparticipante del Desafío Siglo XXI y eliminado en el capítulo 21 tras enfrentarse en el Box Negro contra Juan, Cris y Potro, se convirtió en una de las figuras más polémicas de la competencia. Su paso por la Ciudad de las Cajas dividió opiniones entre televidentes y exparticipantes, quienes no dudaron en comentar sobre sus decisiones dentro del reality.

Qué dijo Valkyria sobre Abrahan

Una de las más críticas fue Valkyria, campeona del Desafío The Box 2022 y recordada capitana del equipo Beta, quien el 11 de julio apareció en su cuenta de TikTok para referirse a uno de los momentos más controversiales: cuando Abrahan le puso el Chaleco de Sentencia a Pineda. Según ella, no tuvo razones de peso para hacerlo, más allá de la condición física de su compañero.

“Tiene un ego no sé de cuántos metros, un ego gigante (...) Por ahí dicen que la mejor manera de conocer a alguien de verdad es darle un tris de poder (...) El hombre está loco, está enfermo de poder”, aseguró.

Tras su eliminación, el joven arquitecto de 26 años estuvo en El Sentenciado del Siglo, donde aprovechó para responderle a Valkyria. Inicialmente, creyó que quien había lanzado esas palabras había sido Claudia, quien renunció al programa, pues con ella protagonizó varios roces en la casa azul que afectaron la convivencia.

Abrahan le respondió a Valkyria

Luego, al enterarse de que se trataba de la exganadora, comentó: “Realmente puede que tenga razón en que se conoce bien a alguien cuando tiene poder, pero hay que ver las circunstancias en las que tuvo ese poder, para entender un poco el actuar”.

Además de Valkyria, otros exparticipantes también se refirieron a él. Marlon Duque, expulsado del Desafío 20 Años por ocultar una barra de proteína, fue uno de los pocos que lo defendió en medio de las críticas. Recordó que cuando Abrahan cedió un punto en el Box Rojo, lo hizo para evitar que todo el equipo azul cargara con un castigo.

Incluso Dani reconoció en el Cubo de los Eliminados que, de no haberlo hecho, Gero habría terminado con el chaleco y todos habrían sufrido las consecuencias. “Ganar era perder un poco”, dijo Flórez al explicar su decisión.

Por su parte, Jerry Karth, ganador del Desafío 2019, fue más irónico y afirmó que haría una fiesta tras su eliminación. Al enterarse de la frase, Abrahan le respondió con humor: “Ojalá haya pasado bien en la fiesta y que nos invite a la próxima, y celebramos todos”.

