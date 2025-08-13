Abrahan pasó de tener un interés por María C. a considerarla la más débil del Desafío

Como todos los eliminados del Desafío, Abrahan pasó por Preguntas a Muerte y se le midió a responder al gran número de críticas que recibió por su actitud y decisiones dentro del reality de los colombianos.

Preguntas a Muerte

Entre la espada y la pared, el desafiante explicó el porqué de muchas actitudes y reveló qué eso de lo que tanto se arrepiente. En primer lugar, indica que él no actuó de mala fe, pero que tomó decisiones un poco controversiales durante su paso por Beta, el equipo que desapareció.



“Debo aceptar que lo tomé un poco egoísta, que fue lo de Gero, pero las otras realmente por más incorrectas o correctas que estuvieran, las hice por la supervivencia del equipo”, empezó diciendo en Preguntas a Muerte, que si te lo perdiste, lo puedes ver acá.

Adicionalmente, expresó que le gustaría hablarse con todos los desafiantes, pero con la única persona con la que no cruzaría palabra sería con Claudia, pero por parte de ella, y no tanto por él. Todo esto se dio a raíz de las entrevistas que dio y él indica que no la vio muy contenta por lo que pasó con Abrahan antes de renunciar.



Qué dijo Abrahan de María C.

Por otra parte, afirmó que actualmente no tiene novia, pero que sí se está conociendo con alguien. Tras este hecho, se mencionó a María C, con la persona con la que tuvo un interés en medio del juego en La Ciudad de las Cajas. Indicó que con ella quizá podría tener una amistad cuando salga de la competencia.

Posteriormente, le preguntan quién es el más débil del Desafío Siglo XXI y en la primera que pensó fue en María C. A lo que sorprendió y respondió que una cosa es cómo ella se desenvuelve dentro de la pista, pero otra muy diferente es la persona que es cada quién. Finalmente, le pidió a disculpas a quienes no se sintieron bien representados por él como santandereano. "Yo solo fui a competir y realmente no me mostré como personas", expresó.

