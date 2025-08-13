Reacción de Andrea Serna al incidente de Yudisa en plena prueba de Sentencia y Servicios

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, se llevó a cabo la prueba de Sentencia y Servicios. Para esta oportunidad, Andrea Serna, la presentadora del programa, pidió tres mujeres y tres hombres para competir.

Los grupos se organizaron de la siguiente manera:

Alpha: Valentina, Manuela, Tina, Deisy, Gero, Leo, Eleazar​

Gamma: Mencho, Grecia, Yudisa, Rosa, Zambrano, Cris, Gio​

Omega: Sathya, Miryan, Katiuska, Maria C, Juan, Potro, Camilo

La idea era poder completar un circuito, en donde las mujeres eran las protagonistas. En medio de esto, hubo un detalle que llamó la atención de todos en La Ciudad de las Cajas y fue lo que ocurrió con Yudisa, integrante de Gamma.

Todos estaban atados a unas cuerdas y ella se encontraba en la posición número cuatro. Por lo cual, cuando los hombres se fueron a subir a un cubo, ella fue una de las más afectadas. Después, cuando Zambrano, Rata y Cris debían bajarse, Yudisa sintió un halón muy fuerte.



Reacción de Andrea Serna a Yudisa

Al ver que los equipos ya estaban llegando a la meta, al apurarse, la lanzaron y tuvieron que cargarla para poder quedar de segundo lugar. Ella quedó en el piso y llegaron los paramédicos para atenderla. Al pasar esto, Andrea Serna solo quedó mirándola.

