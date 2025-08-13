Publicidad

Reacción de Andrea Serna al incidente de Yudisa en plena prueba de Sentencia y Servicios

Cuando los equipos estaban terminando la prueba, Yudisa informa que la estaban halando y por ello debían parar un segundo. Por otra parte, Zambrano estaba animando para llegar de primeras.