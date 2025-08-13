Publicidad

La Venganza de Analía
Qué mujer competirá contra Katiuska en el Desafío a Muerte: segundo chaleco de sentencia del ciclo

Luego de ganar el Desafío de Sentencia y Servicios, los integrantes de Alpha se reunieron en la casa para debatir si continuar con el acuerdo con Gamma o darle una oportunidad a Omega.