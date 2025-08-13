Qué mujer competirá contra Katiuska en el Desafío a Muerte: segundo chaleco de sentencia del ciclo

Los integrantes de la casa Alpha se convirtieron en los ganadores del Desafío de Sentencia y Servicios que tuvo lugar en el Box Amarillo. Al regresar a casa, los participantes se reunieron para conversar acerca del siguiente movimiento que darían en La Ciudad de las Cajas, por lo que eligieron a Lucho para ir a entregar el segundo Chaleco de Sentencia del sexto ciclo.

Quién es la nueva sentenciada del Desafío

El Súper Humano llegó a Playa Baja, lugar en el que se encuentra instalado Omega, para dar a conocer que otra mujer, además de Katiuska, deberá defender su cupo en la producción de Caracol Televisión durante el Desafío a Muerte.



Sin entrar en detalles, Juan, el nuevo líder de la escuadra rosada, se puso de pie y le puso la temida prenda a Sathya, por lo que aprovechó para abrazarla y darle ánimos para continuar dando lo mejor de sí misma en el terreno de juego.

Es necesario mencionar que esta decisión fue tomada luego de un momento lleno de tensión en el grupo, pues Katiuska protagonizó una fuerte discusión tanto con Sathya como con María C. al asegurar que no les estaba alcanzando su esfuerzo para obtener buenos resultados en cada uno de los enfrentamientos deportivos.

A pesar de que esto supone un nuevo golpe para Omega al tener a dos mujeres en riesgo de eliminación, Katiuska recibió la noticia con tranquilidad. De hecho, acompañó a Lucho hasta la casa Alpha teniendo en cuenta que fue invitada a compartir la Suite ditu con Gero, por lo que aprovechó para ponerlo al tanto respecto a lo que sucedió minutos antes de que llegada, más específicamente cuando María C. anunció que se retirará del reality de los colombianos debido a que considera que ya cumplió su etapa en la producción de Caracol Televisión.

Por el momento hay dos mujeres sentenciadas, de manera que los fanáticos deberán esperar el Desafío de Sentencia y Bienestar, y el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo para saber quiénes ocuparán los otros dos cupos.

