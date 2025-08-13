Prueba de Sentencia y Servicios: participantes sufrieron varias caídas y heridas en el Desafío

Antes de iniciar con la explicación de la prueba de Sentencia y Servicios, Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, indicó que el primer equipo que logre tener a sus tres mujeres junto a los hombres se llevará el pato ditu.

Cómo será la prueba

Las tres mujeres partirán encadenadas por la cintura, primero treparán un muro para bajar por una rampa. Luego pasarán bajo un obstáculo y subirán por una malla, para llegar a la pista de lodo y pasarlo sin tocar una estructura de troncos.



Luego avanzarán por arrastre bajo, atravesarán una fosa para después descender por la rampa. Posteriormente, tendrán que soltar las cadenas de dos aros suspendidos, para poder atravesarlos y después llegar a un túnel que está bloqueado con piedras.

En seguida, subir a unos cubos gigantes para llegar a la plataforma a encontrarse con los hombres del equipo y engancharlos, con el fin de poder retornar realizando el mismo circuito superando todos los obstáculos.



Accidente de Tina, de Alpha

Ahora bien, en medio de la pista hay algo que llama la atención y es cuando Tina muestra que algo le sucedió en el dedo. Aunque tiene dificultad de realizar la prueba, toma ánimos para seguir adelante.

Después, Deisy también sufre un accidente, porque sus compañeros estaban halando la cuerda cuando ella ya se había bajado del cubo grande. Por lo cual, pide que otro se acerca para salir bien librada de este tema.

Quién ganó la prueba del Desafío

Posteriormente, a Yudisa la cargó su equipo para llegar a la meta, porque la cuerda afectó la parte final de la prueba. Mientras esto se desarrolló, los participantes que no estaban en la pista les mandaban los mejores éxitos. Finalmente, Alpha se lleva la victoria y de segundas queda Gamma.

