Qué le pasó a Yudisa en el Desafío: Gamma la cargó hasta la meta y fue atendida por paramédicos

Yudisa causó gran preocupación en el capítulo 30 del Desafío del Siglo XXI, más específicamente durante el Desafío de Sentencia y Servicios que tuvo lugar en el Box Amarillo. El equipo Gamma se encontraba en la rampa, el último obstáculo de la prueba, cuando se percató de que una de sus integrantes había sufrido un percance.

Los seis participantes de la escuadra naranja estaban sostenidos, al igual que sus rivales, por una cadena atada a la cintura. Entrelazados los unos a los otros, debían escalar una rampa y descender de ella para cruzar la línea de llegada.

En las imágenes se pudo apreciar el momento exacto en el que pasaron Zambrano y Rata al otro lado de la Rampa; sin embargo, cuando llegó el momento de que Cris superara el obstáculo hubo un problema, pues se lanzó por recomendación del atleta olímpico sin tener en cuenta que Yudisa, a quien estaba atado, se encontraba sujetada del otro lado por el peso de Mencho y Rosa, que no habían podido subir a la estructura.

Dividida entre el peso de los hombres y el de las mujeres, la joven gritó desgarradoramente y pidió ayuda urgente de sus compañeros, quienes rápidamente la auxiliaron. Una vez lograron subir a las otras dos competidoras, entre los cinco Súper Humanos cargaron a ‘La abejita’ hasta la línea de llegada.

Allí fue atendida por el equipo médico del Desafío, quien se aseguró de que estuviese en óptimas condiciones para seguir compitiendo en los diferentes escenarios de La Ciudad de las Cajas, pues elevaron sus piernas, le dieron hidratación y la estabilizaron. Mientras era revisada por los especialistas, Zambrano expresó el malestar que sentía con su equipo por supuestamente no escuchar las recomendaciones que les dio en el terreno de juego.

Por fortuna, Yudisa logró recuperarse de este incidente, aunque no dudó en reclamarle a Zambrano por la estrategia que usaron en esta ocasión, pues pusieron en riesgo a las mujeres del grupo.

