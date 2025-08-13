Publicidad

La Venganza de Analía
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Yudisa en el Desafío: Gamma la cargó hasta la meta y fue atendida por paramédicos

Qué le pasó a Yudisa en el Desafío: Gamma la cargó hasta la meta y fue atendida por paramédicos

Gamma se convirtió en el segundo equipo en cruzar la línea de llegada del Desafío de Sentencia y Servicios. Yudisa resultó herida pocos minutos antes de terminar el circuito.