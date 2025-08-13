“La veo muy débil”: la preocupación de los papás de Katiuska por su situación en el Desafío

En el capítulo 29 del Desafío Siglo XXI, Katiuska, capitana de Omega, se mostró completamente afectada por la situación que su equipo atraviesa en Playa Baja, sin comida y con un bajo estado de ánimo. Tras la primera prueba de este ciclo, la barranquillera decidió quitarse el brazalete de capitanía y cederle el rol a Juan. Además, sucedió lo que muchos esperaban: se colocó el chaleco de sentencia.

Más tarde, en el Desafío Sin Filtro, que se transmite por ditu a las 9:30 p. m., los papás de Katiuska se conectaron con Guajira, Esteban y Johncito Preguntón para dar su opinión sobre lo que estaba ocurriendo con su hija.

El señor Luis, quien junto con su esposa llevaba una camiseta con una foto estampada de Katiuska, fue el primero en hablar: “Ella se va a levantar como el ave fénix, es un juego”, dijo, haciendo referencia al estado emocional de su hija y a sus deseos de abandonar el reality por las adversidades.

“La veo muy débil, pero ella va a salir adelante”, expresó su mamá, Xiomara, cuando le preguntaron sobre la decisión de entregar la capitanía argumentando que se sentía sin fuerzas para continuar.

“Es berraca, guerrera, hermosa, familiar, cariñosa. Tiene su acento, habla fuerte, no le tiene miedo a nada”, así describieron sus padres a Katiuska.

Como punto débil, mencionaron que es muy sentimental y que quiere mucho a sus amigos, algo que ha marcado su deseo de mantener unido a su equipo; pero que a largo plazo podría jugarle en conta. Su madre confesó que se siente muy triste, pues como toda madre, lo que le duele a su hija, a ella también le duele.

Al final, aprovecharon para enviarle un mensaje a Abrahan, lamentando que haya salido tan pronto y destacando que fue uno de los mejores competidores.

Aquí puedes revivir el capítulo completo del Desafío Siglo XXI:

