Jhonny Rivera contó detalles de la "batalla campal" que interrumpió su show en Nariño

El cantante Jhonny Rivera se presentó el pasado 9 de agosto en la Feria Agropecuaria y Cultural; sin embargo, su show se vio empañado por una riña que dejó más de 30 personas heridas y ocasionó daños materiales.

“Faltaban trece minutos para terminar un concierto espectacular (…) y de la nada empiezan a tirar botellas”, relató por medio de sus redes sociales, explicando cómo se originaron los disturbios en el lugar, donde había más de 12 mil personas. Según versiones, la confrontación se dio entre personas en estado de embriaguez.

“Como que empezó una pelea, yo no alcancé a ver porque Yenny me dijo: ‘amor, se formó una pelea’. Cuando yo veo, eso era una batalla campal de botellas. Fue impresionante”.

El músico dijo que inicialmente tenía deseos de continuar con el show una vez la situación se calmara, pero se dio cuenta de que era imposible: “Yo tenía la intención de decir: no, esto se aplaca y yo sigo. Les dije por el micrófono: mi gente, yo quiero cantar, yo quería terminar, pero eso no paraba y empecé a ver heridos”.

En varios videos compartidos en redes sociales se observa a grupos de hombres y mujeres intercambiando golpes, patadas y lanzando objetos desde diferentes puntos del parque; mientras otros asistentes intentan resguardarse.

Cabe recordar que antes del show de Jhonny, se habían presentado artistas como los Hermanos Narváez, Danilo Parra, Jenny López y Cumbia Kalle, y que, a altas horas de la madrugada, los ánimos entre los asistentes se caldearon.

El artista logró salir del lugar; sin embargo, Jenny López se cayó mientras corría en tacones: “Ella venía llorando, se cayó y se lastimó la rodilla”, recordó. Hasta el momento, ni la Alcaldía de La Unión ni el alcalde Jaime Montenegro Torres han emitido comunicado oficial refiriéndose a los hechos.

🎤 Jhonny Rivera pide respeto tras incidente en concierto en La Unión, Nariño.



Rivera lamentó lo sucedido y, aunque no hubo víctimas mortales, expresó tristeza porque esto arruinó su concierto a pocos minutos de finalizar. Por otra parte, compartió videos en sus redes, recordando los primeros minutos del show con sus fanáticos.

