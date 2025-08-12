¿Abrahan creó un personaje para el Desafío? Respondió acusaciones de discriminación contra Pineda

Abrahan abrió su corazón en El Sentenciado, formato del Desafío y Caracol Televisión; por lo que aprovechó para referirse a varios momentos polémicos que protagonizó en La Ciudad de las Cajas. El Súper Humano inició confesando que, aunque muchos fanáticos del programa lo señalaron por haberle puesto el Chaleco de Sentencia a Pineda en el primer ciclo del reality, lo único de lo que se arrepiente es de haber enviado a Gero dos veces al Box Negro.

Mira también: ¿Le salió a deber? Abrahan aseguró que Gero no debió arriesgarse en el Desafío a Muerte por él



Mira aquí la entrevista:

"Yo siento que la gente por lo que más me juzga fue por lo de Pineda, pero creo que eso no lo hice ni para discriminarlo, ni para protegerme yo, sino netamente pensando en mi equipo porque puede que en el momento ninguno me frenara... Bueno, Tina fue la única que no estuvo de acuerdo, pero luego cuando ves el ditu que yo estuve solo con ella, yo le pregunto 'de los cuatro hombres que estábamos, ¿quién prefieres que hubiera salido?' y respondió Pineda", comentó.

Publicidad

Abrahan no desaprovechó la oportunidad para confesar que se lleva en el corazón a algunos de sus compañeros de Beta, tal es el caso de Gero, quien destacó desde el inicio por su nobleza, pero fue con el paso del tiempo que se fue posicionando como uno de los Súper Humanos más fuertes de esta temporada.

Mira también: Katiuska no aguanta y llora por la difícil situación que pasa Omega en el Desafío

Publicidad

Posteriormente, cuando le preguntaron si había creado un personaje para ingresar a Tobia, Cundinamarca, confesó que no fue así precisamente, pero que sí considera que no se mostró tal cuál es debido a que entró en modo competencia y quería hacer todo por sobrevivir a cada una de las etapas del formato.

Mira también: Cuánta plata perderá Omega por incumplir con el castigo en el Desafío: esta es la cifra

"Un poco, pues más o menos sí. Más que un personaje diría que entré en un modo de supervivencia y era un ambiente demasiado hostil (...) Pensaba en sobrevivir y actuar de la manera en que saliera porque ya a lo último no estábamos tan conscientes ni siquiera. O sea, el hecho de aguantar hambre, de tener todas esas necesidades, de lo duro que estuvo todo el camino de Beta y esa convivencia tan compleja hacía que ya no nos percibiéramos como equipo", mencionó durante el encuentro.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.