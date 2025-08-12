Así fue el tenso encuentro entre Abrahan e Iván Lalinde en Día a Día: "No puedo decir mucho gusto"

No cabe duda de que Abrahan, el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI, despertó amores y odios entre los televidentes del reality por sus polémicas decisiones, declaraciones y actitudes en la Ciudad de las Cajas. Iván Lalinde, presentador de Día a Día, fue uno de sus más grandes detractores durante el tiempo que estuvo en competencia y había prometido no decir ni una sola palabra cuando llegara al set.

El programa de este 12 de agosto inició mostrando a Lalinde con un disfraz similar al de Hannibal Lecter, pues tenía las manos atadas, no podía moverse y portaba una máscara de caníbal que no le permitía hablar.



Encuentro de Abrahan e Iván Lalinde

Cuando el joven acróbata llegó al estudio, fue recibido por Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto, pero, al verlo, Iván se volteó; de igual forma, el anterior capitán de Beta se acercó para tocarlo en los hombros y así saludarlo.

Mientras Abrahan respondía preguntas sobre su paso por el programa, el presentador se mostraba incómodo y en desacuerdo con sus palabras, pero el momento más tenso ocurrió cuando Soto le quitó la máscara y este pudo decir sus primeras palabras para el bumangués:

"No puedo decir ‘mucho gusto’. Qué personaje, por cómo logró, con esa actitud y ese temperamento, sacar varias cosas feas en los televidentes...". Le recordó que, en alguna entrevista, mencionó que “el fin justifica los medios” y que llegaba a “atropellar y traicionar” a la gente, pero inmediatamente el joven le respondió que jamás mencionó la palabra atropellar.

Al sentir que todo se tornaba más incómodo, a Lalinde lo enviaron al cuarto de la reflexión: “Hay que decirle la verdad: no fue buena persona y no dio buen ejemplo”. En ese momento, Catalina Soto le dijo a Flórez que debían ir juntos y compartir en este espacio.

