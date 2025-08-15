El motivo por el que Katiuska amenazó a sus compañeras en el Desafío: “Les zampo su trompada”

Omega ha enfrentado el ciclo más difícil desde que inició en Desafío del Siglo XXI, pues no solo se quedó a vivir temporalmente en Playa Baja, sino que también recibió los cuatro Chalecos de Sentencia, por lo que todas las mujeres del grupo se enfrentarán en el Desafío a Muerte. Adicional a esto, los miembros de la escuadra rosada deberán enfrentar la penitencia correspondiente al sexto ciclo teniendo en cuenta que no cumplieron con esta tarea anteriormente.

En este orden de ideas, Gamma, que ganó el enfrentamiento deportivo, optó por ponerles el castigo de 'Cajas de arepa'. Antes de partir para el Rincón de los Castigos, los miembros de Omega se reunieron para conversar al respecto; de manera que la excapitana aprovechó para hacerles una advertencia a sus colegas, que más bien fue percibida como una amenaza.

"Va a estar bien duro ese castigo con esa hambre", dijo Sathya mientras reflexionaba acostada en el piso de Playa Baja. Ante el comentario Katiuska intervino de inmediato: "A la que yo vea metiéndose una vaina de esas en la boca, le zampo su trompada en la cara".

Potro aprovechó para calmar un poco la situación entre sus colegas solicitándoles que no pensaran en ese tipo de cosas; sin embargo, fue muy tarde para distraer a María C., quien alcanzó a responderle con contundencia a Katiuska: "Me zampas la trompada y nos vamos eliminadas las dos".

Lejos de preocuparse, Katiuska se mantuvo firme con su postura, argumentando que no soportaría un castigo similar que pueda comprometer no solo su bienestar físico al estar varios días sin comer, sino también su salud mental: "Yo no me voy a quedar aquí en Playa Baja por alguien que intente comerse esa vaina", explicó.

Tras un par de minutos, los Súper Humanos se armaron de valor y emprendieron el camino rumbo al Rincón de los Castigos.

