Hailey Bieber contó si en realidad se metió en la relación de Justin Bieber y Selena Gómez

Luego de cuatro años de matrimonio con el cantante canadiense Justin Bieber, Hailey Bieber sigue recibiendo comentarios negativos sobre la supuesta infidelidad de su esposo a la artista Selena Gómez. Por eso, la modelo decidió dar por primera vez su propia versión de los hechos y aclarar de una vez por todas las dudas que hay sobre cómo inició su relación.

Las declaraciones fueron dadas en el podcast Call Her Daddy. La entrevistadora aprovechó para preguntarle "tu esposo estuvo en una relación muy pública, eran unos niños, la gente estaba obsesionada con la idea de ellos dos, la gente estaba confundida por la cronología de la que estás hablando tipo, ¿es ella una rompehogares? Así que mi pregunta es: Hailey, ¿estuviste alguna vez con Justin, románticamente, al mismo tiempo que ella?"

"No, ni una sola vez. Cuando él y yo empezamos a salir o cualquier cosa, nunca estuvo en una relación, jamás, en ningún momento. Yo jamás... no es mi personalidad meterme en la relación de alguien, jamás lo haría, me criaron mejor, no me interesa hacer eso y nunca lo hice", señaló la modelo en medio del podcast.

La tormentosa relación de Justin Bieber y Selena Gómez

La expareja de artistas sostuvo, de manera interrumpida, una relación de 8 años, desde el 2010 al 2018; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los seguidores es que el intérprete de 'Sorry' se comprometió con la modelo tan solo cuatro meses después de haber terminado su última relación, lo que despertó los rumores de infidelidad.

Cabe aclarar que algunas de las veces que Justin y Selena fueron vistos juntos por última vez en público fue; en primer lugar, a finales del 2017, cuando la intérprete de 'Come & get it' se estaba recuperando de su cirugía de trasplante de riñón para contrarrestar el lupus y, posteriormente, fueron captados por paparazis montando bicicleta muy animadamente en Los Ángeles.