¿Se llevaban mal? Internautas reviven video donde Shakira habló sobre la mamá de Piqué

La cantante Shakira ha sido tema de conversación tras su última canción, donde hace referencias a una ruptura amorosa y la actual relación con la madre de su expareja. Los fans creen que el tema central del sencillo tiene que ver con el romance que sostuvo junto a su ex Gerard Piqué .

Aunque la cantante no ha confirmado ni desmentido este rumor, sus seguidores trajeron un recuerdo del 2012, donde la intérprete de ‘Antología' hizo parte de una entrevista para Vogue hablando sobre sus vestuarios en las alfombras rojas.

Te puede interesar: Shakira reaparece luego de su gran éxito y recibe el cariño de sus fans

Publicidad

"Ese corte fue el peor error que cometí, me lo dijo mi suegra, qué por qué no me cortaba el pelo, que lo tenía muy malteado. Suegra no vuelvo a hacer caso a tus consejos estéticos", relataba Shakira en la entrevista.

Este video ha vuelto a las redes sociales, luego de que en la nueva canción de la colombiana, nombrara a su exsuegra: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

También a raíz de las fotografías que salieron a la luz en las festividades de año nuevo, donde se ve la gran relación que tiene Monserrat con la nueva novia de su hijo, Clara Chía , los fans creen que es algo molesto para la barranquillera y por esa razón la habría mencionado en su sencillo.

Conoce más: Amiga de Piqué asegura que es ella y no Clara Chía la que aparece en el video en la casa de Shakira

Publicidad

Actualmente Shakira lidera el #1 en varias plataformas digitales y sigue siendo tendencia en las redes sociales. En Spotify, la cantante y el productor argentino Bizarrap, hicieron historia teniendo el debut musical más grande de la música en español, logrando en solo 24 horas 14.4 millones de streams.