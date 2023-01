Paquita la del Barrio demuestra su apoyo a Shakira por su canción con Bizarrap: “Échale ganas”

La colaboración de Shakira junto con el productor Bizarrap ‘BZRP Music Sessions #53’ ha causado un gran revuelo en el mundo de la música y el entretenimiento, pues en el tema la colombiana le lanza varias indirectas muy directas a su expareja Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chía . Los mensajes en el tema son tan contundentes que muchos lo han comparado con ‘Rata de dos Patas’ de Paquita la del Barrio .

Paquita, cuyo nombre real es Francisca Viveros Barradas, le dedicó unas palabras a la colombiana por medio de un video que compartió en su perfil oficial de Instagram, ante sus más de 243 mil seguidores.

En la publicación se puede leer: “Mi querida Mija @shakira me nació del alma decirte estas palabras. Con todo mi corazón espero muy pronto verte en persona #ShakiraTeamPaquita tu amiga @paquitaoficialb De Alto Lucero Veracruz #Mexico”.

"Mi queridísima amiga y compañera Shakira. Soy Paquita la del Barrio. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga... ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Lo importante es que tienes a tus hijos. Tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, así que no te preocupes", expresó en el clip la cantante de 75 años.

Además, dejó en claro que es del #TeamShakira, y le expresó su apoyo si llegara a necesitarlo en algún momento en especial:

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas".

"Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”, agregó.

Cabe recordar que, en días anteriores al video, la también actriz y nominada al Latin Grammy por sus aportes en el género de la ranchera, expresó su empatía con Shakira y en su perfil de Twitter es muy activa y constantemente reacciona y replica publicaciones donde la comparan con la intérprete de ‘Monotonía’ y donde muchos les solicitan que trabajen en una canción juntas.