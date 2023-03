Exesposo de J. K. Rowling dijo que ayudó a escribir 'Harry Potter' y negó haber ocultado el libro

J. K. Rowling es uno de los nombres más conocidos cuando se habla de literatura infantil y juvenil, pues su creación 'Harry Potter' se ha convertido en una de las sagas de libros más cotizadas por los amantes de la fantasía. Recientemente, la escritora británica acusó a su exesposo Jorge Arantes en el podcast 'The Witch Trials of JK Rowling' de haber "secuestrado" parte del manuscrito de 'La Piedra Filosofal' mientras su matrimonio se acababa.

Según informó, tenía miedo de que quemara las páginas, por lo que empezó a fotocopiar todo el documento para tener un respaldo en caso de que todo fuera consumido por las llamas. Frente a esta revelación, el periódico Daily Mail contactó al sujeto para conocer su versión de los hechos, de manera que contestó que la escritora está "delirando" y agregó que incluso ayudó al desarrollo de la primera entrega de esta saga.

“No sé por qué está diciendo lo que dice ahora, tal vez está delirando por tres años de encierro por el COVID-19 (...) Me sorprendió leer esto. Lo niego. No tiene ningún sentido”, señaló para el medio.

Además, aseguró que estuvo presente durante el proceso creativo del debut literario, pues tenía mucha fe en el proyecto, ya que para esa época ambos eran unos apasionados por los libros y los buenos autores.

“El primer libro era fascinante; la escritura era maravillosa, y siempre me gustó porque compartíamos la pasión por la literatura, y especialmente por la infantil (...) el proyecto era de siete libros, y yo me impliqué mucho en el primero, y ella lo sabe, porque empezó a escribirlo cuando estábamos juntos”, finalizó.



Una relación violenta

J. K. Rowling y Jorge Arantes se casaron en 1992 en Oporto, Portugal, la misma ciudad en la que se conocieron. Aunque tuvieron a su hija Jessica, la expareja ha estado bastante alejada por los constantes conflictos que tuvo durante el tiempo que convivió, pues hay múltiples acusaciones de violencia doméstica.

Para el podcast citado, la británica reveló: "El matrimonio se había vuelto muy violento y controlador. Me registraba el bolso cada vez que llegaba a casa (...) Un horrible estado de tensión".

Rowling tomó la decisión de dejar esa relación luego de un episodio particularmente agresivo, por lo que se llevó a su hija. Hasta el sol de hoy, la joven no mantiene contacto con su padre e incluso solamente usa el apellido de su progenitora.

