Las condiciones que le impuso Shakira a Piqué para visitar a sus hijos en Miami

La separación de Shakira y Piqué sigue estando en el ojo de los medios tras haber pasado varios meses. Ahora, con la mudanza de la colombiana, el empresario tendría que viajar a Miami para poder compartir tiempo con sus hijos.

Según afirmó el diario El Nacional de Cataluña, el exjugador viajaría en el mes de abril a dicho país para cumplir con los 10 días que le corresponden para pasar tiempo de calidad con Milán y Sasha.

Sin embargo, el español no podría ir junto a su nueva novia Clara, dado que fue una condición de la cantante: "Shakira ya ha tomado cartas en el asunto para que Clara Chía no vuelva a encontrarse con sus hijos, por lo menos en Estados Unidos".

"Como ya se explicó hace unos meses, el exfutbolista pasará un total de 10 días con ellos, pero no podrá salir de Miami, y lo más importante, deberá venir sin su pareja", comunicó el medio de comunicación.

El periodista Jordi Martín también se había referido a dicho rumor, afirmando que a los hijos de la Barranquilla no les gustaba pasar tiempo con la novia de Gerard: "Como cuenta el paparazzi Jordi, a Milán y Sasha no les hace especial ilusión pasar tiempo con la catalana… La artista no quiere que sus hijos lo pasen mal".

Lorena Vásquez quien hace parte del medio Mamarazzis, expresó que Chía no ha compartido ningún momento con los niños: "A Clara la tiene bastante alejada de sus hijos, ella los conoce solo en el entorno laboral".

"Nunca ha sido presentada como pareja de su padre… De momento ni ha convivido con los niños los fines de semana, ni ha vivido con ellos momentos de ocio", dijo Vásquez.

La colombiana usó sus redes sociales para pedir una importante solicitud a los tabloides y paparazzi sobre la privacidad de Milán y Sasha, dado que su salud mental se podría ver afectada por el hostigamiento que reciben a diario.

"Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación, en este momento de cambios en mi vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia", empezó el comunicado.

La intérprete de 'Monotonía' y 'Día de enero' se refirió a cómo quería que los dos niños de 8 y 10 años tuvieran una vida tranquila, algo que no ocurría en Barcelona: "Confío en que sean sensibles a la situación que enfrentan Milán y Sasha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos"

"Teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo", puntualizó la barranquillera.