Piqué confesó por primera vez lo que piensa sobre la canción de Shakira con Bizarrap

La colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap batieron cuatro récords Guinness con su colaboración llamada 'Music Sessions #53', donde la artista logró desahogarse sobre su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué . Ahora, el empresario habló sobre ese sencillo donde también se hace referencia a su nueva pareja, Clara Chía.

En una entrevista con el periodista Jordi Basté en EL MÓN A RAC1, una de las estaciones de radio más escuchadas de Cataluña, el exjugador del F.C Barcelona abordó diferentes temas sobre su vida, hasta que habló sobre su situación después de separarse de la barranquillera.

Sin responder directamente o mencionar a su expareja, aclaró que él se encuentra muy bien y en calma: "Yo estoy bien, en mi vida estaban pasando muchas cosas... Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las cosas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible".

Habló también sobre la relación que tiene con sus hijos Milán y Sasha: "Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas, que se lo pasen bien... En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre".

"Sólo quiero que mis hijos estén bien.. Milán me pidió salir en la Kings League, le hacía ilusión, nada me hace más feliz que hacerlo feliz, lo volvería a hacer… Parece que tiene más años de los que ya tiene".

Para cerrar el tema sobre su separación, comentó que sí había escuchado la canción pero que prefería no decir nada: "No quiero hablar del tema, no creo que toque… Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos, cada uno toma sus decisiones… No tengo ganas de hablar más".

Varios internautas creen que lo último que dijo sería una indirecta para Shakira, ya que ella se presentó en el programa de Jimmy Fallon donde habló sobre sobre su éxito global junto a Bizarrap y se encontraba acompañada de sus dos hijos.

Shakira deslumbró en el programa, donde expresó la importancia que tiene su canción y los grandes logros que ha obtenido: "Ha sido una manera muy saludable de canalizar mis emociones y he visto cómo ha nacido una hermandad entre mujeres que han pasado por lo mismo que he pasado yo".

"Hay muchas que también piensan como yo y que sienten como yo... Escribí esta letra para mí, pero de igual manera para otras muchas mujeres que necesitaban que las representara", concluyó la cantante de 'Monotonía'.