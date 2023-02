Gerard Piqué lanzó polémico comentario sobre Clara Chía: "Soy su marioneta"

La última vez que Clara Chía y Gerard Piqué fueron captados en público las redes sociales estallaron al conocerse la graciosa reacción del exfutbolista tras el choque que tuvo su novia contra un aviso publicitario; ahora Piqué vuelve a ser tendencia tras un comentario que hizo sobre su actual relación amorosa.

En medio de una transmisión en vivo por el canal oficial de Twitch de la Kings League, Piqué fue el motivo de burla para sus compañeros y también presidentes de la liga, quienes bromearon por la forma en cómo llegó vestido Gerard Piqué quien no dudó en expresar que su reciente pareja es la responsable de sus outfits.

Te puede interesar: Shakira y Piqué tienen un incómodo encuentro afuera de la casa de la colombiana

Después de ser interrogado por Ibai Llanos y el resto de asistentes sobre cómo elige sus prendas de vestir, el español respondió: "La verdad que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, soy una marioneta". Frase que causó la sorpresa de sus colegas quienes también opinaron sobre el nuevo estilo de Piqué.

Ante lo expresado por el exdefensa del Fútbol Club Barcelona, el streamer Ibai Llanos no se quedó callado y respondió: "Como nosotros de ti, ¿no?, somos tus marionetas. Comentario que por supuesto, causó gracia entre los presentes y los usuarios en las redes sociales.

Publicidad

El atuendo que lució Gerard Piqué para la mencionada transmisión que se realizó el 10 de febrero, correspondió a un conjunto de camisa y pantalón monocromático con colores tierra crudos. Estas piezas las combinó con unos tenis casuales blanco con negro y una camiseta blanca.

Mira también: Ryan Shepard, el famoso doble de Eminem murió después de ser atropellado por un automóvil

Durante el particular momento Gerard Piqué se defendió de expresiones como que tenía un "flow raro" o una moda parecida a la de Estados Unidos, por lo tanto, añadió: "Aquí cada uno es libre de vestirse como quiera". Sin ninguna muestra de pena, el también empresario desfiló por el set de grabación las prendas que escogió Clara Chía para él.

Por su puesto, los usuarios de las redes sociales reaccionaron a la declaración de Piqué con comentarios graciosos: "Grande Piqué usando ropa de prisionero", "Esa ropa vale más que toda mi casa", "¿Por qué Piqué está en pijama?", "🤣 con esa vestimenta parece un preso. De verdad no se imaginan cómo he reído, disculpen, pero me causó mucha risa. ¡Es broma Piqué, vístete como quieras😉", "De broma en broma la verdad asoma", "Así visten los reclusos en las cárceles de los Estados Unidos jajaja".