Ryan Shepard, el famoso doble de Eminem murió después de ser atropellado por un automóvil

Ryan Shepard quien fue el doble por varios años del rapero, Eminem , falleció a los 40 años de edad, luego de ser atropellado mientras cruzaba una calle en Washington, así lo dieron a conocer varios medios internacionales.

Según lo indicó el portal TMZ, donde se informó la muerte del actor, su hermano conocido como Kyle, habló sobre lo ocurrido para este medio: "Ryan murió en Washington a finales de enero después de ser atropellado por una camioneta".

Si bien, el accidente y deceso de Shepard ocurrió hace varias semanas, la novedad trascendió hasta el mes de febrero tras conocerse las declaraciones del hermano quien agregó: "Los servicios de emergencia le llevaron a un hospital, pero ya fue demasiado tarde".

El conductor implicado en el accidente, salió ileso y se dirigió hasta el centro hospitalario ubicado en la localidad de Kennewick, en el estado de Washington donde habló con la policía. Días después del fallecimiento se realizó un homenaje para despedir a Ryan.

Su nombre le dio la vuelta al mundo gracias a los doblajes que hizo para el legendario rapero estadounidense, Eminem, de los cuales incluyeron rodajes de acción, aparecer en fotografías y el más recordado fue cuando Shepard participó en la ceremonia de los MTV Movie Awards interpretando al personaje de superhéroe conocido como Rap Boy, de eminem.

El escenario artístico lo volvió a recibir en el 2002 cuando subió con el intérprete de 'Without Me' para su gira conocida como Anger Management Tour. Para el 2003, continuaron la gira por Europa y Japón. Así mismo, su trabajo incluyó salir como doble de Eminem en el vídeo 'Purple Hills' de D12.

Con el paso del tiempo Ryan se apartó del doblaje y el mundo musical para realizar labores como ingeniero mecánico y de atracciones en los parques de Disney, adicional fue ingeniero de automatización en las pruebas para el proyecto de Elon Musk, Space X.

Tras la lamentable muerte de Ryan Shepard, los mensajes de apoyo en las redes sociales no se hicieron esperar, sin embargo a la fecha, Marshall Bruce Mathers III conocido artísticamente como Eminem no se ha pronunciado sobre la muerte de quien fue su "clon" por varios años.

