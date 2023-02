El cantante, Akon fue señalado como machista en las redes sociales tras polémica entrevista

Los usuarios de las plataformas digitales manifestaron su descontento hacia el rapero, Akon quien recientemente causó polémica por una conversación que tuvo junto a The Joe Budden en su podcast, espacio donde sus comentarios sobre la igualdad de género no fueron bien recibidos por algunos seguidores del estadounidense.

Durante el diálogo con el presentador de este programa, el cantante comentó que los hombres son "los reyes divinos del universo" y por ende, las mujeres son quienes están para apoyarlos.

En su línea de conversación junto al también rapero, Joseph Budden Jr., Akon afirmó que los hombres tienen la capacidad de procrear hijos sin necesidad de la figura femenina, pues en palabras del cantante de 49 años, los hombres solo necesitarían de esperma y una incubadora para dar vida, mientras que la mujer solo apoya dicha creación.

Aliaune Damala Badara Akon Thiam, conocido en el medio artístico como Akon aseguró: "Somos dioses, somos los que creamos la vida". Y es que, según el rapero al referirse sobre las mujeres en África y la forma en cómo se relacionan con los demás agregó: "las mujeres te tratan como a un hombre, como a un rey. No compiten contigo ni luchan por la igualdad porque entienden que los hombres y las mujeres nunca podrán ser iguales. Entienden sus papeles".

Conocido por el éxito musical 'I Wanna Love You', el estadounidense añadió que los roles en África son muy distintos a los de Estados Unidos, ya que en el continente africano, los "papeles" para hombres y mujeres están claros y definidos, mientras que en Norteamérica los ideales y la percepción sobre los "roles" es otra.

Sobre estas declaraciones comentó: "Todos tienen un papel que es esencial para la vida y si una mujer no entiende su posición en la vida, todos están confundidos". Así mismo, añadió que las mujeres fueron hechas especialmente para aguantar el dolor que ocasionan los hombres como también para permanecer fieles a ellos, ya que en su ideal esto ya viene "de forma natural".

Las reacciones sobre la entrevista que fue catalogada como machista y controversial por los usuarios de las redes sociales, no se dieron a esperar y comentaron: "Es tu mediocre opinión, para mí las mujeres son diosas. Dios me las bendiga ❤️", "Mujer que me lees, no eres una reina, eres una DIOSA. Tú rol en la sociedad es el rol que a ti te dé la gana de escoger. Que nadie te diga lo contrario", "Obvio que las mujeres no son reyes, son Reinas 👸😂", "Machismo se le llama a eso de donde vengo yo🙆🏻‍♀️".