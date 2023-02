50 cent defendió a Bad Bunny tras burlas porque en los Grammy no subtitularon su presentación

50 Cent es uno de los raperos más reconocidos a nivel mundial y también fue testigo de la edición número 65 de los Premios Grammy , por lo que decidió pronunciarse frente a la polémica que surgió porque el show de apertura del puertorriqueño Bad Bunny no fue subtitulado, y por el contrario, colocaron una frase que resultó ofensiva para muchos.

‘El Conejo Malo’ interpretó 'Al apagón' y 'Después de la playa’, donde puso a los asistentes, incluida Taylor Swift , a bailar al ritmo del merengue y el reguetón. Sin embargo, lo que llamó la atención de quienes estaban conectados con los premios fue que en los subtítulos de closed caption se leyó "singing in non-english", como una referencia a que no cantaba en inglés.

El hecho se volvió viral rápidamente y la Academia de la Grabación recibió múltiples críticas, pues muchos incluso calificaron el hecho como un símbolo de xenofobia y discriminación.

“Los Grammy deben estar al tanto de esto. Bad Bunny es más grande que todos en este momento y ¿no pueden pagar por subtítulos? WTF es hablar/cantar no inglés. Arréglenlo", escribió el también compositor en su cuenta de Instagram, ante sus más de 28 millones de seguidores, donde se ve la foto del momento en cuestión.

De igual forma, publicó una captura del momento en que el artista estaba recibiendo su primer Grammy por la categoría Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Un Verano Sin Ti’ y la Academia agregó subtítulos de ‘Speaking in non-english'.

Frente a esto comentó sorprendido: “👀WTF going on here, 🤨I DONT WANT TO HEAR SHIT FIX IT!”. “Qué está sucediendo aquí. No quiero escuchar excusas. ¡Arréglenlo!".

Esta edición de los Premios Grammy estuvo llena de momentos realmente memorables que pasaron por la llegada tarde Beyonce, la criticada presentación de Sam Smith con Kim Petras , quien se convirtió en la primera mujer transgénero en ganarse un Grammy, la apariencia de Madonna, el regaño de Jennifer López a Ben Affleck , los premios que se llevó 'Encanto', el baile de Taylor Swift, entre muchos otros.

Cuéntanos, ¿cuál fue tu momento favorito de la ceremonia número 65 de los Premios Grammy 2023?