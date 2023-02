De exnovios a colegas: el reencuentro de Taylor Swift y Harry Styles en los premios Grammy 2023

Los premios Grammy 2023 dejaron muchos momentos importantes para la posteridad como el hecho de que Beyoncé se coronó como la artista con más galardones de los premios y de que 'Encanto' se robó las miradas gracias a su banda sonora; no obstante, uno de las situaciones ajenas a le premiación que llamó particularmente la atención fue el reencuentro de Taylor Swift y Harry Styles, quienes tuvieron un romance entre finales de 2012 e inicios del 2013.

Durante el evento, la prensa internacional pudo captar el momento exacto en el que la intérprete de 'Blank Space' se acercó a su exnovio el artista inglés y sostuvieron una amigable conversación. Incluso quedó aptado en fotografías cómo ambos tuvieron contacto visual y físico, lo que hace pensar a muchos usuarios de Internet que sus dramas del pasado quedaron en el olvido y ahora sostienen una relación respetuosa, que se mantiene estrecha gracias a la música.

Taylor Swift se ha levantado y ha aplaudido a Harry Styles por ganar en los #GRAMMYs en la categoría “Best pop vocal album” por Harry’s House. pic.twitter.com/dOWtfhXdhn — Taylor Swift España | Fan Page (@taylorswiftes_) February 6, 2023

En redes sociales se leyeron comentarios como: "no sabía que necesitaba tanto a Harry y Taylor chocando puñitos", "el mundo colapsó", "papás divorciados", "son besties", "estoy fallecida porque los amo como no tienen idea", "ser ex de Taylor es un pro y un contra", "íconos apoyando a íconos", "una verdadera dama", " siempre la enfocan a ella", fueron algunos de los mensajes que destacaron.

TAYLOR Y HARRY SE ABRAZARON, DIOS ESTO ES TODO LO QUE YO NECESITABA pic.twitter.com/V5Cj8uFosW — daiki (@medixntrol) February 6, 2023

La buena relación de Harry y Taylor

Esta no es la primera vez que la expareja demuestra su admiración entre sí. En los Grammy de 2021, cuando reanudaron el evento con todas las normas de salubridad para evitar la propagaión del COVID-19, se vio cómo Harry se acercó a la mesa en la que su exnovia, que estaba sentada disfrutando del evento, para saludarla. Luego de sostener una pequeña, pero muy amigable conversación, el intérprete de 'As it was' se despidió y siguió gozando de la ceremonia en compañía de sus amigos y de su equipo de trabajo.

