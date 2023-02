Billie Eilish obtuvo orden de restricción de cinco años por presunto acosador que entró a su casa

El 5 de febrero en una corte de Estado Unidos, Billie Eilish junto a su familia recibieron una orden de protección por orden judicial después de que un hombre irrumpió en diciembre de 2022 en la casa donde la artista vivió su infancia.

La corte tuvo curso en una audiencia virtual, en esta a Billie Eilish Pirate Baird O'Connell un juez le otorgó la orden de protección durante cinco años contra Christopher Anderson, de 39 años.

Te puede interesar: Miss Bélgica 2022 sufrió un accidente de tránsito, conoce aquí los detalles

La disposición también fue aplicada para los padres y hermano de la estadounidense; Maggie Baird, Patrick O'Connell y Finneas O'Connell. Según información del portal internacional TMZ, en diciembre del 2022 la intérprete de 'Happier Than Ever' obtuvo una orden de restricción temporal contra Anderson.

El hombre entró a la casa de los progenitores de Eilish de manera inesperada en varias oportunidades después de manifestar su amor por la artista, aunque ella nunca lo conoció. Así mismo, Billie expresó que ya no se sentía segura visitando a su familia.

Publicidad

Según lo indicado en la orden de restricción, Christopher Anderson deberá permanecer a 100 yardas de distancia de Billie Eilish, su hermano mayor, padres e incluso de la propiedad que irrumpió en repetidas ocasiones.

Mira también: Murió Burt Bacharach, ganador de tres premios Óscar, a los 94 años por causas naturales

De la misma manera, el hombre de 39 años no podrá hacer contacto a través de las redes sociales a la voz de 'When the party's over', acercarse a su automóvil o lugares de trabajo. De hacerlo, la policía podrá inmediatamente arrestarlo.

Esta no es la primera vez que Billie sufre de acoso, pues en el 2021 la artista nacida en Los Ángeles, California, manifestó que por seis meses un hombre la persiguió y amenazó cuando Eilish acampó cruzando la calle donde está ubicada la casa de sus padres.

Publicidad

Su declaración ante los entes judiciales incluyó: "Temo por mi seguridad, temo por la seguridad de mi familia y por perder mi sentido de paz y tranquilidad y seguridad en mi hogar y espacio personal como resultado de los repetidos casos de acoso".

Mira también: 50 Cent defendió a Bad Bunny tras burlas porque en los Grammy no subtitularon su presentación

La situación que vivió la artista y según sus palabras le ocasionaron ansiedad y temor, Billie agregó en su testimonio: "Ya no me siento segura al salir de mi casa y de hacer ejercicio físico en mi vecindario, porque podría intentar acercarse y hacerme daño. Cada vez que lo veo solo quiero gritar".