Eminem y Spider-Man comparten una batalla de rap en la nueva portada del cómic para Marvel

Eminem se ha posicionado como un ícono y leyenda en el hip hop, su reconocimiento lo ha llevado a ubicarse incluso dentro del Salón de la Fama del Rock & Roll y también ha sido catalogado según la crítica como uno de los mejores raperos de la historia.

Ahora, su nombre regresa a uno de los cómics más importantes de Marvel. El artista estadounidense apareció esta semana en la portada alternativa de 'Amazing Spider-Man'. La imagen reúne a Eminem y a el superhéroe, Spider-Man en un enfrentamiento de rap referente a la escena sobre la película biográfica de Eminem del 2002 llamada '8 Mile'.

En la mencionada película hay una escena en la que Eminem comparte una batalla de rap con algunos personajes de Marvel como Daredevil, Ghost Spider, Luke Cage y Miles Morales.

La ilustración de esta nueva portada estuvo a cargo de Edgar Delgado y Salvador Larroca. Escrita por Zeb Wells; Amazing Spider-Man #1 se publicó inicialmente el pasado mes de abril de 2022 y para el nuevo lanzamiento se ofrecerán 5 mil copias impresas y listas para la venta.

El intérprete de éxitos como 'Stan' y 'Without Me' reaccionó ante el anuncio de Marvel en la cuenta oficial de la marca:'"Siempre he sido un gran fanático de Spider-Man desde que era un niño, definitivamente está en mi top 5... Así que estar en un aportada luchando contra Spider-Man es una gran emoción y honor".

Eminem no es el primer artista icónico del hip hop en aparecer para una portada de Marvel; Christopher "Notorious Big" Wallace salió este mes también en la portada variante de 'Deadpool' #1.

"Como Spider-Man arrastrándose por la pared". HONRADO de estar en la variante oficial de The Amazing Spider-Man (2022).": publicó en su cuenta oficial de Instagram.