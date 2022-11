Jennifer Lawrence confesó que se drogó y alcoholizó para el rodaje de 'Los Juegos del Hambre'

En medio de una entrevista para The New York Times, la reconocida actriz de Hollywood, Jennifer Lawrence, que le dio vida a Katniss Everdeen en las cuatro películas de 'Los Juegos del Hambre', confesó que llegó a drogarse y alcoholizarse tanto en el rodaje de los filmes como después de las extensas giras para medios que tenían como propósito promocionar el proyecto cinematográfico.

Esta no fue la mayor de las revelaciones, pues también aseguró que sus compañeros de set Josh Hutcherson, que daba vida a Peeta Mellark, y Liam Hemsworth, que interpretó a Gale, también lo hicieron en varias oportunidades.

“Los chicos y yo siempre volvíamos a nuestro hotel y bebíamos whisky y nos drogábamos. Lo hacíamos para ayudar a sobrellevar las intensas presiones de la fama, que nos hacían sentir como una mercancía”, señaló para el medio internacional.

Adicionalmente, confesó que la única droga que probaron fue la marihuana y no sustancias más fuertes como la cocaína. Cabe aclarar que Lawrence también fumó un cigarrillo de marihuana específicamente para una de las escenas de la popular película 'Don´t Look up', lanzada en el 2021, pues tenía que dar la ilusión de que se estaba relajando luego de enterarse de que un cometa amenazaba con colisionar contra la Tierra.