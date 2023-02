Megan Fox habría terminado su relación con Machine Gun Kelly por una supuesta infidelidad

La reconocida actriz estadounidense Megan Fox es tendencia en redes sociales, pues muchos aseguran que su relación con el artista Machine Gun Kelly llegó a su fin. Ella eliminó su cuenta personal de Instagram, pero antes de hacerlo modificó su cuenta con ciertos movimientos que aumentan los rumores de la separación.

La modelo de 36 años y el artista de 32 se habían comprometido a inicios de 2022, pero ahora todo apunta a que Fox estaría soltera, pues antes de eliminar su perfil oficial publicó un carrete de imágenes en aquella red social donde se le veía en un sensual vestido negro frente a un espejo y con un misterioso hombre tomando la foto.

En el último “slide” de la publicación había un video con una carta quemándose y la descripción del post fue: “Puedes saborear la deshonestidad / está en tu aliento”, un verso del tema ‘Pray you Catch Me’ de Beyoncé , con la que la artista ganadora de Grammys se refirió en el pasado a una infidelidad de Jay-Z.

Después de que Megan Fox eliminará todas sus fotos con Machine Gun Kelly de su Instagram y publicara un video de una carta ardiendo con la letra de la canción "Lemonade" de Beyoncé "Pray You Catch Me" donde habla de una infidelidad. Megan desactivo su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/JMtpjMJppV — Indie 505 (@Indie5051) February 12, 2023

Adicional a esto, muchos aseguran que antes de desactivar su perfil, la protagonista de películas como ‘Diabólica Tentación’ y 'Rogue’ habría seguido al actor Thimothée Chalamet, a Harry Styles y a Eminem, especialmente el rapero estadounidense, pues con este fue que Kelly tuvo inconvenientes en el pasado y una enemistad.

Antes de eliminar su cuenta de instagram, Megan Fox empezó a seguir a Eminem. pic.twitter.com/X1FjTm2K8y — ༒ 𝕷𝖎𝖌𝖊𝖎𝖆 𝕯𝖊𝖕𝖕 ༒ (@twiggywitch) February 12, 2023

Ni Fox ni Machine Gun Kelly se han pronunciado sobre la situación y los rumores, pero por lo pronto, las especulaciones siguen aumentando y los memes en redes sociales abundan.

Cabe recordar que la pareja hizo pública su relación desde junio de 2020, pues se conocieron al filmar la pelicular ‘Midnight in the Switchgrass’ en Puerto Rico y tiempo después se comprometieron de una forma muy particular, donde incluso se llegó a decir que el anillo de espinas que usaba le causaría dolor si intentaba retirárselo, para así dar a entender que “el amor duele”.

Estos son algunos de los mejores memes que se pueden encontrar en redes, pues para muchos es “inconcebible” que alguien engañe a Fox, mientras muchos otros se alegran de que esté soltera o recuerdan su anillo.

Megan fox ahora mismo:



Pa tipos como tuuuu pic.twitter.com/dQWzUGAAMJ — luli holmes🦊🔎 (@_inniemeenie) February 12, 2023

Prácticamente podríamos decir que Megan Fox está viviendo en carne propia su actuación en el vídeo musical "I love the way you lie" de Eminem. pic.twitter.com/7uMhwfG93E — Javier Rodríguez (@JavRdguez) February 12, 2023

CÓMO ALGUIEN PUEDE ENGAÑAR A MEGAN FOX? Tienes la oportunidad de salir con TREMENDA MUJER y te atreves a engañarla??

No entiendo a los hombres la verdad. pic.twitter.com/y4G8jMkqDP — Melgod lvs Tristan (@melxbloom) February 12, 2023

Eminem viendo que Megan Fox le dio follow y le mando DM en Instagram justo después de terminar con MGK: pic.twitter.com/8hGQHGaemL — Isai Garcia (@Isaigrc) February 12, 2023