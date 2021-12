Machine Gun Kelly se clavó un cuchillo en la mano tratando de impresionar a Megan Fox

¿Hasta dónde se llega por amor? El reconocido rapero estadounidense, Machine Gun Kelly , no deja de sorprender a lo demás. Como ya se sabe, el cantante es la actual pareja de la célebre actriz, Megan Fox , sin embargo, antes de oficializar su romance, el hombre de 31 años confirmó que, para lograr llamar la atención de su novia, tuvo que recurrir a cosas extremas.

En una ocasión, el cantante estaba tratando de impresionar a la actriz mostrándole lo bien que sabe manejar un arma blanca y acabó haciendo el ridículo de una forma espantosa.

"Travis Barker me regaló un cuchillo que tenía un grabado del nuevo álbum y yo estaba diciéndole a Megan: 'Mira esto, es una locura'. Lo lancé hacia el techo y, al caer, se me clavó en la mano", expresó en el programa 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'.

En aquel momento, la única opción que le pareció viable para conservar lo poco que quedaba de su orgullo fue hacerse el duro y pretender que se trataba solo de un rasguño, pero por dentro estaba muy asustado: "A la mañana siguiente, en cuanto ella se fue, dije: 'Necesito puntos de sutura, y muy rápido", admitió.

Publicidad

Ya se ha comentado que Machine y Megan comparten el mismo extraño sentido del romanticismo, que les lleva a regalarse collares con una gota de su sangre y a hacerse ellos mismos tatuajes para inmortalizar su amor. Y eso ha sido después de que su relación sentimental se afianzara por completo, así que cuesta imaginar qué harían durante el período de cortejo.

Actualmente, el dúo de famosos se les ve muy felices en su relación. No obstante, la situación del cuchillo ha sido una de las anécdotas más icónicas de su vida juntos, además de narrarla en cada entrevista y espacio en donde tienen la oportunidad.

Por increíble que parezca, Gun Kelly confesó de no arrepentirse por el accidental suceso, puesto que su “valentía y hombría ayudó a que la bella mujer concentrara su atención y preocupación en él, solamente".