Piqué habla por primera vez de su ruptura con Shakira, ¿cómo se ha sentido?

Shakira y Gerard Piqué siguen estando en el ojo del huracán de todos los medios y en redes sociales por sus constantes encuentros en los eventos que están involucrado sus hijos, Sasha y Milán.

Aun así, el también empresario no había dado ningún tipo de declaración sobre cómo se encontraba ante la situación de su ruptura y las constantes polémicas a las que se enfrenta. Ahora en una entrevista realizada por el tiktoker John Nellis se refirió a cómo ha vivido los últimos meses desde que se dio a conocer que no continuaría con la barranquillera.

Nellis preguntó cómo fue para él terminar su relación luego de más de una década con la artista, a lo que él respondió: "Los últimos meses para mí han sido complicados… Necesitaba desconectar y me he marchado de vacaciones durante unos días".

Luego le preguntó quién es la persona más famosa y que cuenta con más seguidores que tiene en sus redes sociales, a lo que luego de un rato pensando dije que sería su exnovia: "Quizás diría Shakira, fue mi pareja, podría ser ella, si es alguien que no esté relacionada con el fútbol... Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo".

En medio de la charla confesó que se ha alejado también de lo que más ama que es el fútbol, luego de que la selección de España saliera del Mundial Qatar 2022. Reveló que no se ha comunicado con su amigo Messi para felicitarlo por el triunfo:"No he visto ningún partido, solo la final y no la vi completa".

Piqué ya hizo oficial su relación en su cuenta personal de Instagram con la joven de 23 años Clara Chía y también por primera vez hablaron con la prensa mientras se encontraban caminando por las calles de Barcelona, donde la estudiante se golpeó contra un valla .

A pesar de todo esto, la cantante Shakira sigue alejada de las controversias donde involucran a su expareja y no se refiere al tema. Mientras tanto, está a la espera de poder irse a vivir a Miami junto a sus hijos Milán y Sasha, algo que no ha sido posible por la salud de su padre y que lo obliga a someterse a una cirugía.