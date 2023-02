Jennifer Lopez y Ben Affleck se tatuaron sus nombres; las críticas no se hicieron esperar

Durante el mes de San Valentín , los usuarios de Internet han podido ver cómo grandes parejas del espectáculo colombiano y de la farándula internacional han derrochado amor en diferentes publicaciones que hacen en redes sociales. Este fue precisamente el caso de 'La Diva del Bronx', Jennifer Lopez , y su esposo el también actor Ben Affleck.

A través de las plataformas digitales, ambos mostraron los tatuajes que hicieron como muestra de su amor. Lo curioso del caso es que en las figuras se logran ver los nombres de ambos o por lo menos sus iniciales. Mientras que JLo se hizo un infinito en la costilla con las palabras "Jennifer" y "Ben", el actor que dio vida a Batman se dibujó dos flechas cruzadas con las letras B y J.

Mira también: Jennifer López y Ben Affleck tienen una sorpresa preparada para el Super Bowl 2023

Ante la revelación, los internautas se tomaron Twitter e Instagram para rechazar la decisión, pues aseguran que puede ser una pésima idea si más adelante se separan. Otros fanáticos, por su parte, se apresuraron a felicitar a la pareja por haber disfrutado del 14 de febrero juntos: "luego andan mirando cómo cambiarse la letra", "me parece que uno debe tatuarse algo que nunca se acabará. Ejemplo: el amor de padres, nombre de los hijos, Dios, frases o símbolos (...)", "ahí está el regañado haciendo caso, mujeres al poder", entre otros mensajes.

La discusión de JLo y Ben Affleck

Recientemente, durante la ceremonia de los premios Grammy 2023 , la pareja protagonizó un curioso momento que fue muy comentado en redes sociales, pues en más de una oportunidad se vio con "mala actitud" a Affleck ya que mientras su esposa disfrutaba del espectáculo, él no demostraba ninguna emoción en el rosto. Poco después, se dio a conocer una grabación en la que la intérprete de 'On the floor' lo estaba regañando para luego sonreír frente a las cámaras del evento.

No te pierdas: Jennifer López regañó a Ben Affleck en los Grammy 2023 y el video causó revuelo en redes

Publicidad