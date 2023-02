Madonna respondió a las críticas sobre su apariencia física después de participar en los Grammy 2023

Con la intervención de la cantante estadounidense, Madonna en la ceremonia de los Premios Grammy 2023, las críticas sobre su aspecto físico inundaron las redes sociales. Ante la avalancha de comentarios, decidió pronunciarse de manera contundente tras los señalamientos y las burlas.

Madonna Louise Ciccone aprovechó las redes sociales para expresar su descontento respecto a quienes la critican por su forma de vestir y el cómo luce su rostro, en especial cuando fue captada abriendo paso a la presentación de los cantantes Sam Smith y Kim Petras.

"En lugar de centrarse en mi discurso, que fue sobre dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que ¡Distorsionaría la cara de cualquiera!".

Las imágenes de la también bailarina, le dieron rápidamente la vuelta al mundo y varias personas manifestaron que la intérprete de 'Back That Up To The Beat' podría tener una obsesión por las cirugías plásticas.

En el post que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la mujer subió un vídeo con algunos colegas de la industria musical y el cual tuvo una extensa descripción donde dio un mensaje contundente para sus críticos.

La empresaria agregó: "Una vez más estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera".

No es la primera vez que Madonna recibe fuertes burlas relacionadas a su apariencia, pues tras su reciente reacción, la cantante manifestó que ha recibido constantemente y desde el principio de su carrera señalamientos de la prensa por su forma de expresarse y lucir sobre el escenario artístico.

En respuesta a los comentarios negativos que varios usuarios le dejaron en su perfil de Instagram señaló: "Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros".