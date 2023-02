Alejandro Fernández admitió que estaba ebrio en el video viral donde aparecía en un concierto

A inicios de 2023, el reconocido cantante de música ranchera Alejandro Fernández protagonizó una polémica en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que sale dando un concierto en México; sin embargo, lo que realmente se robó las miradas de los usuarios de Internet es que lucía alcoholizado.

'El Potrillo' decidió poner fin a las especulaciones sobre su estado de salud en aquel espectáculo y dio a conocer que efectivamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Adicionalmente, dijo que había caído en cuenta de su error cuando recibió las llamadas de su madre y también de su pareja sentimental .

Mira también: Conoce 5 datos curiosos de Vicente Fernández

“Me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista en donde ya nos fuimos derecho al palenque, entonces ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago, me ganó todo lo emocional también, se juntó todo para ver una mala foto”, dijo Fernández para el programa Ventaneando.

El intérprete de 'Me dediqué a perderte' también reveló que a pesar de los tragos de más que se había tomado, no se sentía mal a la hora de pararse en el escenario a dar su show: "Lo que sí te puedo decir es que lo que no me mata me fortalece y espero que pasen muchos, muchos años más, o si no pasa mejor, a que vuelva a pasar un día como ese”, concluyó.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Alejandro Fernández coqueteó con la profesora para convertirse en todo un galán



¿Cuál es el video viral de Alejandro Fernández?

En la grabación, que ya ha sido replicada por varias páginas de Instagram y TikTok, se logra ver al hijo de Vicente Fernández vestido de mariachi y cantando mientras intenta mantenerse de pie. A pesar de que intervención musical, como de costumbre, es una clara muestra de su talento, sí se observa que está un poco desorientado y hasta triste, según las opiniones de los internautas.

Publicidad