Alejandro Fernández fue criticado por estar presuntamente ebrio durante concierto en México

El artista mexicano, Alejandro Fernández , también conocido como ‘El Potrillo’ ha sido blanco de fuertes críticas por cuenta de varios videos que circulan en redes sociales, donde muchos aseguran que se encontraba borracho durante una presentación que tuvo en la Feria de León 2023, en Guanajuato, México, pues se le ve tambaleando y con movimientos extraños.

En los clips ampliamente difundidos y replicados en plataformas como Tik Tok se ve al intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ utilizando una chaqueta de jean que le obsequió una seguidora sobre su traje de charro. Los asistentes se percatan de sus movimientos muy particulares mientras canta sus éxitos.

A los seguidores de Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández, leyenda de la música ranchera , les llamó mucho la atención la particular forma de caminar por el escenario e incluso su mirada "perdida".

Ante esto, los internautas han dado su opinión y lamentaron las imágenes, pues es un artista muy talentoso y verlo en ese estado no es lo que muchos esperan al comprar entradas para sus shows.

“Yo veo borrachos en la calle y sin pagar jajaja”, “Que triste mirarlo así”, “Ay no, cómo lo dejaron presentarse así”, “Pobrecito, aún no ha superado la partida de su papá", "No es la primera vez que canta así tomando", “yo no pagaría por verlo así”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en los videos de Tik Tok.

Aunque el artista no se refirió a las críticas y señalamiento por su presunto estado de embriaguez, sí realizó una publicación en su perfil de Instagram, ante sus más de 4.5 millones de seguidores, agradeciendo al público por su asistencia y explicando la importancia de su vestimenta, pues le recordó conciertos en los que compartió escenario con su padre.

La noche de anoche me trajo recuerdos para días. Una chamarra de mezclilla, proveniente de las maravillosas manos de una chica que amablemente se acercó al ruedo para obsequiármela desencadenó una serie de memorias de tiempos en los que el mundo brillaba un poco más y todo parecía más simple. El viejo nos enseñaba a crecer y nosotros aprendíamos cada lección… Y cuántas nos siguen llegando, aun después de su partida.