Alejandro Fernández habría pagado por acostarse con seis mujeres

El cantante mexicano Alejandro Fernández está disfrutando de su carrera y su soltería por lo alto, pues tal y como publica el medio Tv Notas , celebró una gran fiesta de tres días llena de excesos con sus amigos en Puerto Vallarta, Jalisco, para la que habría pagado a seis mujeres para acostarse con ellas.

Tv Notas asegura que contactó a una de las mujeres que estuvo presente en aquella fiesta de yate, la cual no quiso revelar su identidad, quien confesó que a cada una de ellas les pagaron 10 mil pesos, lo que corresponde a más de millón y medio en pesos colombianos.

Además, reveló que "No lo conocíamos. Nos contactaron mientras estábamos trabajando en Puerto Vallarta. Había alcohol hasta para aventar al cielo, fueron días muy divertidos porque había de todo (…) No había limitaciones, y él y su equipo fueron espectaculares en su trato con todas nosotras, no paraban de consentirnos y darnos lo que necesitáramos (…) Hicimos todo lo que él nos pidió. Tres de nosotras sí tuvimos sexo con él".

Publicidad

Agregó que la única restricción fue no utilizar el celular y mucho menos una cámara fotográfica, pues al tratarse de una estrella como Alejandro Fernández querían evitar cualquier filtración en redes sociales.