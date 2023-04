En los castings de Ventino, Juan Millán tuvo un momento vergonzoso al conocer a Makis

Muchas son las historias de amor, amistad y compañerismo que se conforman en las grabaciones de diferentes productos televisivos y Ventino, el precio de la gloria no podía ser la excepción, pues no solo se creó una gran camaradería entre José Ramón Barreto y Natalia Afanador , sino que también ocurrió lo mismo con María Cristina de Angulo y Juan Millán.

Aunque en la serie de Caracol Televisión lo único que parece tener la pareja en común es el "bienestar" de su hijo debido a que las peleas entre ellos son constantes y bastante fuertes, el actor aseguró que la actuación logró unirlos de una manera impresionante. Ella le enseñó todo el mundo artístico que hay detrás de una agrupación y Millán tuvo la oportunidad de guiarla unas cuántas veces en este oficio.

Mira también: Katherine Velez y Ernesto Benjumea se sinceraron sobre sus papeles en Ventino

"A pesar de que ella no había actuado, ninguna de estas chicas había abordado este tema profesionalmente de la actuación, siento que estuvo muy abierta a aprender, a medianamente seguir los consejos que yo de manera humilde podía dar por un camino que de pronto uno lleva más adelantado. Y aunque la premisa que nos habían dado era no dirigirlas, yo sí sentía un poco el compromiso", mencionó.



El 'trágame tierra' que vivió en los castings junto a Makis

Millán reveló que tuvo un momento bastante vergonzoso cuando se presentó a los castings, pues no solo tuvo un desempeño magistral para interpretar a Álex, personaje que la producción estaba buscando desde hacía mucho tiempo, sino también porque conoció a la integrante de Ventino y emitió un comentario amable, que resultó ser un poco confuso.

No te pierdas: Carolina Gómez, de Ventino, el precio de la gloria, resultó ser una amante de la adrenalina

"Realmente yo no tenía ni idea de Ventino, no sabía nada y ya mucho tiempo después lo aceptaba con vergüenza ante las cuatro cantantes. Tanto así que desde la inocencia en casting, después de haber audicionado, le digo a Makis 'ay, ojalá quedemos, ojalá quedes' y ella como 'ah, bueno, sí'. Tiempo después, me di cuenta de que hice el súper ridículo", señaló.

Te puede interesar: Andy Múnera confesó con cuál personaje tuvo más química en Ventino, el precio de gloria

Publicidad

Cabe aclarar que Makis, al igual que sus compañeras ya estaban fichadas para la producción que conserva los nombres originales del grupo y de las artistas, pero que cuenta una historia completamente diferente.